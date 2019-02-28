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28.02.2019
ЦАМТО

Индия закупит в США самолеты, оснащенные системой сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания ISTAR

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Запуск легкой крылатой ракеты-носителя Pegasus
Запуск легкой крылатой ракеты-носителя Pegasus с корабля-носителя L-1011 TriStar.
Источник изображения: Getty Images

ЦАМТО, 27 февраля. Руководство Индии возобновило проект приобретения в США самолетов, оснащенных системой сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance – ISTAR).

По информации Scramble Magazine, программа ISTAR была возобновлена под эгидой американо-индийской организации "Инициатива оборонных технологий и торговли" (Defence Technology and Trade Initiative – DTTI).

В рамках программы Пентагон поставит Индии один самолет ISTAR и предоставит Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии необходимые ресурсы, технологии и оборудование для оснащения еще четырех самолетов. Стоимость всего проекта оценивается в более чем 3 млрд. долл.

Напомним, что руководство Индии в начале октября 2017 года направило МО США письмо с официальной просьбой о поставке двух самолетов ISTAR. Договор оценочной стоимостью 1 млрд. долл. планировалось заключить в рамках программы "Иностранные военные продажи".

На тот момент Министерство обороны Индии создало совместный комитет, в состав которого вошли представители DRDO, должностные лица ВВС и МО. Комитет должен был сформировать необходимую конфигурацию программного обеспечения и оборудования для самолетов ISTAR, а компания Raytheon – изготовить и интегрировать его на платформу самолета компании Bombardier.

До этого программа ISTAR застопорилась более чем на год из-за разногласий между DRDO и ВВС Индии по поводу основного консультативного органа по оценке проекта. ВВС заявляли, что DRDO неспособна руководить проектом, поскольку не имеет опыта оценки воздушного судна такого типа, поэтому решение должен принимать будущий эксплуатант. По состоянию на 2017 год данный вопрос был урегулирован, и техническая оценка проходила под контролем совместного комитета МО, который был создан в августе 2017 года.

Специально предназначенные для Индии самолеты ISTAR будут оснащены БРЛС с АФАР и интегрированы в местную сеть системы управления воздушным движением.

Справочно:

Система ISTAR базируется на платформе сверхдальнемагистрального административного самолета Global Express Jet компании Bombardier. По информации журнала Scramble, два самолета ISTAR с оборудованием израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) в 2014 и 2015 гг. были поставлены в Индию через Тель-Авив индийскому исследовательскому и аналитическому подразделению авиационного центра ВВС Индии (Aviation Research Centre Research and Analysis Wing – ARC R & AW).

Однако в октябре 2017 года стало известно, что израильская компания Aerospace Industries проиграла Raytheon в индийском тендере по проекту ISTAR. Дальнейшая судьба этих двух самолетов неизвестна.

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Страны
Израиль
Индия
США
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Raytheon
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