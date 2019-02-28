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28.02.2019
Военное обозрение

В Индии говорят, что F-16 ВВС Пакистана был сбит истребителем Су-30

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Зарубежные СМИ комментируют ситуацию, которая разворачивается в эти дни между Пакистаном и Индией. При этом большинство иностранных экспертов сходятся во мнении о том, что, несмотря на длительно тлеющие противоречия между Исламабадом и Нью-Дели, "настоящего пожара" можно было бы избежать. При этом в разных странах виновниками обострения называют разные стороны конфликта.

Источник изображения: @livefist

Так, китайские СМИ дают понять, что для Пекина виновником происходящего являются индийские власти, отдавшие приказ на бомбардировки территории Пакистана с нарушением его воздушных границ.

Китайские эксперты говорят о том, что власти Индии решили отреагировать бомбардировками территории соседнего государства, обвинив террористов "Джейш-и-Мохаммад" в террористическом акте против сотрудников полиции Кашмира. Отмечается, что в Нью-Дели изначально должны были предполагать, что Пакистан не оставит нарушение своих воздушных границ без ответа. Это и произошло – два самолёта ВВС Индии были сбиты пакистанскими расчётами ПВО, рухнул вертолёт Ми-17 (предположительно, тоже был сбит), один из катапультировавшихся индийских лётчиков попал в плен.

Напомним, что после этого Индия сбила истребитель F-16 пакистанских ВВС. Причём самолёт упал в 3 км от границы с Индией – на территории Пакистана. В Пакистане заявляют, что индийских границ он не пересекал, а потому Индия проявила очередной акт агрессии.

В Индии говорят о том, что F-16 был сбит ракетой класса "воздух-воздух" с борта самолёта Су-30. Причём заявлено, что F-16 осуществил пересечение индийской воздушной границы.

А в Пакистане утверждают, что одним из сбитых самолётов ВВС Индии была "Сушка" той же модели - Су-30.

Тем временем, в СМИ Европы отмечают необходимость срочного международного обсуждения ситуация на пакистано-индийской границе. В штаб-квартире Евросоюза отмечено, что речь идёт о конфликте двух ядерных держав, который угрожает не только этим странам, но и фактически всеми миру.

Тем временем, Нью-Дели призывает Исламабад к ответу за "спонсирование терроризма", а также требует ареста главаря группировки "Джейш-и-Мохаммад", который сейчас проходит лечение, как утверждается, в одном из военных госпиталей Пакистана.

На данный момент полностью закрыто воздушное пространство над основной частью пакистанской территории. Отменены пассажирские авиарейсы из аэропортов Лахора, Карачи, Исламабада и других крупных городов страны.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
F-16
Ми-17
Су-30
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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