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28.02.2019
ТАСС

Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию принимать ответные меры для безопасности страны

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Учения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше.
Источник изображения: © flickr.com, 1GNC Mnster

Глава российского Минобороны отметил, что более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений альянса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждает РФ принимать ответные меры, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире", - сказал министр.

В частности, продолжается развитие системы передового базирования НАТО в странах Балтии, Восточной и Южной Европы. "Уже более 200 экипажей из 13 стран альянса получили навыки полетов над территорией Прибалтики и акваторией Балтийского моря", - сказал Шойгу.

"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей", - подчеркнул он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Грузия
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Украина
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Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
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