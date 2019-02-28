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28.02.2019
Военное обозрение

Военные РФ и США встретятся на соревнованиях в Альпах

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Впервые после 2014 года российские военнослужащие примут участие в международных соревнованиях по горной подготовке Edelweiss Raid 2019, которые пройдут в Альпах, сообщают Известия.

Источник изображения: Минобороны РФ

На соревнования в Австрию приедут также 24 команды из европейских стран. Кроме того, впервые в них примут участие "зеленые береты" из США.

По словам наблюдателей, нет ничего удивительного в том, что российские и американские военные участвуют в совместном мероприятии на фоне напряженных отношений двух государств.

Пока военнослужащие не получили команду стрелять, они спокойно общаются друг с другом. Как бы ни складывалась политическая обстановка, военные всё равно встречаются – на людей посмотреть, себя показать,

сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Основными конкурентами российских военнослужащих называются австрийцы, французы, немцы и итальянцы, то есть те, для кого Альпийские горы – дом родной.

Российская сторона представлена военнослужащими из Военного института физкультуры, Военной академии связи, Восточного, Центрального и Южного военных округов, ВКС и ЦСКА. Всего – 32 человека.

Участникам предстоит преодолеть маршрут длиной 40 км на высоте до 4 км. По ходу следования они должны выполнить несколько заданий, в том числе "Поиск пострадавшего в лавине", "Разведка", "Ориентирование на местности".

На заключительном этапе военнослужащие продемонстрируют свои навыки в метании гранат, совершении марш-бросков и планировании маршрута.

Победителем станет группа, которая дошла до финиша в полном составе, правильно выполнила все задачи и затратила на прохождение трассы минимальное время.

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Страны
Австрия
Италия
Россия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
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