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28.02.2019
ИноСМИ

The Washington Post (США): автомат Калашникова изменил мир, а теперь появился дрон-камикадзе Калашникова

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Беспилотник-камикадзе Куб-БЛА вооружений IDEX-2019
Беспилотник-камикадзе Куб-БЛА вооружений IDEX-2019.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Мельников

Российская компания, давшая миру легендарный АК-47, представила дрон-самоубийцу на крупной международной военной выставке в Абу-Даби. Крошечный дрон казался карликом на фоне танков, бронетранспортеров и истребителей, представленных на выставке. Однако он может изменить характер будущих войн точно так же, как это сделал его старший брат — автомат Калашникова.


Абу-Даби - Российская компания, давшая миру легендарный АК-47, представила дрон-самоубийцу, который тоже может произвести революцию в военном деле, сделав современную беспилотную технику военного назначения дешевой и общедоступной.

Концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат на крупной международной военной выставке в столице ОАЭ Абу-Даби, которая проходит раз в два года, собирая крупнейшие компании мира, показывающие последние новинки своей продукции.

Крошечный дрон казался карликом на фоне танков, бронетранспортеров и истребителей, которые тоже были представлены на выставке. Но он может изменить характер будущих войн точно так же, как это сделал его старший брат АК-47, который чаще всего называют просто автоматом Калашникова.

Недорогой, исключительно эффективный и простой в использовании АК стал излюбленным оружием революционеров и партизан всего мира. Он придал сил недовольным гражданам в Латинской Америке, Африке и Азии, позволив им выступить против своих властей. Автомат Калашникова и по сей день остается могущественным оружием. Пентагон покупает подержанные автоматы Калашникова для своих союзников в Сирии и Афганистане, чтобы не предоставлять им более дорогое оружие американского производства.

Дрон Калашникова, имеющий официальное название "Куб-БЛА", тоже прост в применении, эффективен и дешев, утверждают его производители. А еще он такой же революционный. "Это шаг вперед к абсолютно новой форме ведения боевых действий", - сказал руководитель государственной компании по производству вооружений "Ростех" Сергей Чемезов. Этой компании принадлежит контрольный пакет акций "Калашникова".

Размах крыльев у "Куба" около 1,2 метров, продолжительность полета со скоростью 130 км/час 30 минут, а боевая нагрузка три килограмма, говорится в пресс-релизе концерна. Получается, что размером этот дрон с небольшой журнальный столик, но способен поражать цели на удалении более 60 км. Как сообщает вебсайт "Нешнл Интерест", этот беспилотник равноценен "маленькой, медленной и предположительно недорогой крылатой ракете".

Покупатели беспилотника будут иметь возможность "управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных американских бомб", сказал преподаватель международных отношений из Иллинойского университета Николас Гроссман (Nicholas Grossman), написавший книгу Drones and Terrorism (Дроны и терроризм).

"Я вижу в этом демократизацию умных бомб, - заявил он. - Это приведет к более широкому их распространению. И это сократит разрыв между самыми передовыми и менее сильными армиями".

Дроны-камикадзе - не новинка. Первым производство этой техники наладило "Исламское государство" (запрещено в России - прим. перев.), которое крепило взрывчатку к имеющимся в открытой продаже беспилотникам, а потом подрывало их, нанося потери наступающим войскам противника и его базам в сражениях за Мосул и Ракку.

В прошлом году российские войска в Сирии подверглись самому мощному за всю историю удару дронов-камикадзе. Тогда рой из полутора десятков беспилотников грубой сборки со взрывчаткой и системой наведения GPS атаковал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Американские и израильские военные тоже включают в свои арсеналы беспилотники-камикадзе, но из-за ограничений на экспорт технологий эти дроны имеются лишь у узкого круга ближайших союзников.

Беспилотник "Куб" будет быстрее и точнее. На борту он будет нести вдвое больше взрывчатки, а по дальности он превзойдет любое грубое самодельное устройство, собранное руками террористов, о чем заявили представители концерна "Калашников" на выставке.

По словам одного из представителей, "Куб", в отличие от американских и израильских самовзрывающихся дронов, будет "очень дешевым". Он отказался сообщить цену изделия и свое имя, поскольку не уполномочен общаться с прессой.

Он сообщил, что целевым рынком для "Куба" станут "небольшие армии" по всему миру. Это означает, что в отношении этого дрона не будут действовать ограничения, введенные США и их союзниками, которые не хотят, чтобы боевые беспилотники оказались в руках у их врагов.

По словам экспертов, наибольшую тревогу у них вызывает то, что террористы могут использовать дроны с бомбами для осуществления нападений. Два таких беспилотника уже были использованы при очевидном покушении на убийство венесуэльского президента Николаса Мадуро в августе прошлого года. А то, что из-за появления таинственных дронов недавно пришлось закрывать аэропорты в Лондоне, Дублине, Нью-Йорке и Дубаи, указывает на неготовность западных государств справиться с угрозами, которые представляет беспилотная авиатехника, сказал Гроссман.

Скорее всего, террористы будут и дальше импровизировать, создавая доморощенные дроны со взрывчаткой на базе имеющихся в продаже устройств вместо того, чтобы тратить деньги на готовые к применению машины, сказал бывший офицер британской армии и эксперт по беспилотникам Ник Уотерс (Nick Waters).

Гроссман отметил, что распространение дронов-камикадзе повлечет за собой усилия по борьбе с ними. "Это определенно приведет к наращиванию боевого потенциала государств и негосударственных сил, но с этим вполне можно бороться", - сказал он.

Вместе с тем, Гроссман подчеркнул: "Меня очень сильно беспокоит то обстоятельство, что мы не знаем, к чему приведет применение этой техники".


Лиз Слай (Liz Sly)

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АК-74 "Калашников"
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