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28.02.2019
ЦАМТО

Эрдоган заявил, что Турция "не сделает шаг назад" в вопросе покупки С-400

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 27 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил намерение Анкары приобрести российские ЗРС С-400, несмотря на давление США, и исключил какие-либо шаги назад по этому вопросу, передает "РИА Новости".

"Президент России Владимир Путин предоставил нам хорошие возможности (по условиям закупки С-400), и мы согласились. Если США нам предложат подходящие условия по ЗРК Patriot, то мы тоже можем сказать "да", но о шагах назад по С-400 речи быть не может. Мы не можем здесь отступить", – заявил Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Он добавил, что надеется на изменение жесткого подхода США по поводу закупки Турцией С-400. "Наши соответствующие структуры сейчас ведут переговоры и будут продолжать их. Они также выступят перед конгрессом. Надеюсь, что этот неправильный (американский) подход изменится", – цитирует "РИА Новости" турецкого лидера.

Как напоминает агентство, заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot.

Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot – эти темы, по мнению администрации главы государства, "не связаны между собой".

Как напоминает "РИА Новости", речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

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Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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