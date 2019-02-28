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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Трамп лично одобрил кибероперацию против российских "троллей" в день промежуточных выборов 2018 года - ТВ

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Информационные технологии
Информационные технологии.
Источник изображения: © РИА Новости, Наталья Селиверстова

Вашингтон. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп лично санкционировал операцию в киберпространстве против российского "Агентства интернет-исследований" (IRA) во время промежуточных выборов в ноябре 2018 года, передает в среду американский телеканал NBC со ссылкой на несколько неназванных источников.

"Президент США Д.Трамп лично одобрил кибероперацию американских военных, которая заблокировала доступ в Интернет для российских "троллей" во время промежуточных выборов", - отмечает телеканал.

При этом NBC подчеркивает, что этот шаг администрации США стал самым жестким среди мер, направленных против вмешательства россиян в американские выборы.

Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что блокировка доступа в Интернет была настолько "раздражающей", что сотрудники компании "жаловались своим системным администраторам". Операция против компании IRA прошла 6 ноября, когда американцы избирали новый состав конгресса, и продлилась еще около суток после, когда уже шел подсчет голосов.

Американские СМИ называют "Агентство интернет-исследований" "фабрикой троллей". "Агентство интернет-исследований" фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Трамп Дональд
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Кибербезопасность
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