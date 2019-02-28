Балтфлот получит в 2019 году еще один корабль с ракетами "Калибр-НК"

Балтийский флот пополнится в 2019 году еще одним малым кораблем-носителем ракет "Калибр-НК". Это корабль проекта проекта 22800 "Советск".

Об этом газете "Красная звезда" сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он отметил, что флот уже пополнился малыми ракетными кораблями проекта 21631 "Серпухов" и "Зеленый Дол". Они несут новейшие высокоточные крылатые ракеты "Калибр". В прошлом году малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи", вооруженный комплексом "Калибр", также вошел в состав флота.

Адмирал Александр Носатов добавил, что новые образцы отличаются высокой степенью автоматизации. А это ведет к уменьшению размеров кораблей и численности экипажей. Современные малые ракетные корабли по мощи и дальности ракетного залпа превосходят прежние аналоги. К тому же они универсальны, сочетают ударное, противолодочное и противовоздушное вооружение, средства РЭБ.

Светлана Цыганкова