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28.02.2019
Российская газета

Балтфлот получит в 2019 году еще один корабль с ракетами "Калибр-НК"

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Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Балтийский флот пополнится в 2019 году еще одним малым кораблем-носителем ракет "Калибр-НК". Это корабль проекта проекта 22800 "Советск".

Об этом газете "Красная звезда" сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он отметил, что флот уже пополнился малыми ракетными кораблями проекта 21631 "Серпухов" и "Зеленый Дол". Они несут новейшие высокоточные крылатые ракеты "Калибр". В прошлом году малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи", вооруженный комплексом "Калибр", также вошел в состав флота.

Адмирал Александр Носатов добавил, что новые образцы отличаются высокой степенью автоматизации. А это ведет к уменьшению размеров кораблей и численности экипажей. Современные малые ракетные корабли по мощи и дальности ракетного залпа превосходят прежние аналоги. К тому же они универсальны, сочетают ударное, противолодочное и противовоздушное вооружение, средства РЭБ.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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