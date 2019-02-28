Обнинская "Технология" выпустит десантный модуль для миссии по исследованию Марса "ЭкзоМарс-2020"

Калуга. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им.А.Г.Ромашина (Обнинск, входит в холдинговую компанию "РТ-Химкомпозит" госкорпорации "Ростех") завершило испытания комплекса десантного модуля для программы "ЭкзоМарс-2020" и приступило к изготовлению летного образца, сообщил представитель предприятия в рамках пресс-тура.

Для испытаний были изготовлены три образца, которые сделали для прочностных, тепловых и динамических испытаний. Тестировали капсулы на специальных стендах. Только после этого "Технология" приступила к изготовлению капсулы, которая полетит на Марс.

"Эта капсула будет защищать марсоход во время полета в космическом пространстве и спуске на Марс. Наша задача, чтобы внутри сохранился температурный режим и чтобы динамические нагрузки не разрушили аппарат", - рассказал сотрудник предприятия.

Капсула многослойная. Центральная часть - алюминиевые соты, которые дают защиту от динамических нагрузок, при этом оболочка остается легкой. Ее могут поднять и перенести пара человек. Также есть защитные слои из углеродной ткани и специального заполнителя в местах усиления. В итоге получается прочный термос. Модуль состоит из 3 частей: две крышки и сам отсек.

Работы над капсулой идут с опережением графика. Она почти готова к полету в космос.

Как сообщалось, вторая международная миссия "ЭкзоМарс" отправится к "красной планете" летом 2020 года с российского космодрома.

"Запуск российско-европейской автоматической межпланетной станции к Марсу "ЭкзоМарс-2" запланирован с Байконура 25 июля 2020 года", - сказал ранее источник в ракетно-космической отрасли.

Для доставки миссии будет использоваться российская ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

"ЭкзоМарс-2020"- второй этап российско-европейской миссии ExoMars. В ходе первого этапа к Красной планете в 2016 году на ракете "Протон-М" запустили европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter с двумя российскими приборами и посадочный аппарат Schiaparelli, который разбился при посадке 19 октября 2016 года.