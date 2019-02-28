Войти
28.02.2019
Интерфакс-АВН

Обнинская "Технология" выпустит десантный модуль для миссии по исследованию Марса "ЭкзоМарс-2020"

380
0
+1
Российско-европейский проект «ЭкзоМарс»
Российско-европейский проект «ЭкзоМарс».
Источник изображения: АО "НПО Лавочкина"

Калуга. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им.А.Г.Ромашина (Обнинск, входит в холдинговую компанию "РТ-Химкомпозит" госкорпорации "Ростех") завершило испытания комплекса десантного модуля для программы "ЭкзоМарс-2020" и приступило к изготовлению летного образца, сообщил представитель предприятия в рамках пресс-тура.

Для испытаний были изготовлены три образца, которые сделали для прочностных, тепловых и динамических испытаний. Тестировали капсулы на специальных стендах. Только после этого "Технология" приступила к изготовлению капсулы, которая полетит на Марс.

"Эта капсула будет защищать марсоход во время полета в космическом пространстве и спуске на Марс. Наша задача, чтобы внутри сохранился температурный режим и чтобы динамические нагрузки не разрушили аппарат", - рассказал сотрудник предприятия.

Капсула многослойная. Центральная часть - алюминиевые соты, которые дают защиту от динамических нагрузок, при этом оболочка остается легкой. Ее могут поднять и перенести пара человек. Также есть защитные слои из углеродной ткани и специального заполнителя в местах усиления. В итоге получается прочный термос. Модуль состоит из 3 частей: две крышки и сам отсек.

Работы над капсулой идут с опережением графика. Она почти готова к полету в космос.

Как сообщалось, вторая международная миссия "ЭкзоМарс" отправится к "красной планете" летом 2020 года с российского космодрома.

"Запуск российско-европейской автоматической межпланетной станции к Марсу "ЭкзоМарс-2" запланирован с Байконура 25 июля 2020 года", - сказал ранее источник в ракетно-космической отрасли.

Для доставки миссии будет использоваться российская ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

"ЭкзоМарс-2020"- второй этап российско-европейской миссии ExoMars. В ходе первого этапа к Красной планете в 2016 году на ракете "Протон-М" запустили европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter с двумя российскими приборами и посадочный аппарат Schiaparelli, который разбился при посадке 19 октября 2016 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
РС-20
Компании
Ростех
РТ-Химкомпозит
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
2020-й год
Байконур
Марс
Похожие новости
13.02.2019
Пусковое окно миссии "ЭкзоМарс-2020" откроется 25 июля и продлится до четырех недель
16.01.2019
"ЭкзоМарс-2020": в поисках жизни на Красной планете
31.07.2018
Сборка «ЭкзоМарса-2020» начнется в Италии в первые месяцы 2019 года
14.04.2017
Ведущее предприятие «РТ-Химкомпозит» ОНПП «Технология» и НПО им.С.А.Лавочкина подписали контракт на производство гражданской продукции для космической отрасли
28.11.2016
"Роскосмос" ожидает старта пилотируемых полетов к Марсу не ранее 2050 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 10:05
  • 57
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 28.02 09:57
  • 7
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 28.02 09:49
  • 1
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
  • 28.02 09:49
  • 1
Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает
  • 28.02 09:35
  • 22
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 28.02 09:02
  • 4
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 28.02 07:15
  • 195
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.02 04:14
  • 1
Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить
  • 28.02 04:12
  • 1
Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот
  • 28.02 04:05
  • 36
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 28.02 00:31
  • 25
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 22:58
  • 99
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 27.02 21:49
  • 16549
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 21:38
  • 1
Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений
  • 27.02 20:43
  • 31
Плазму загнали в трубу