Мнение о кибератаке на Россию: как бы информацию ни скрывали, она всплывает

СМИ США рассказали о кибератаке американских спецслужб на Россию. Речь идет об очередной провокации, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

Киберкомандование Вооруженных сил США провело "наступательную" операцию против петербургского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В материале утверждается, что кибератаку осуществили в период промежуточных выборов в конгресс США. "Они отключили их ("Агентство интернет-исследований", – ред.) от интернета", – заявил один из собеседников издания.

Как утверждает The Washington Post, это была первая подобная операция Киберкомандования против Москвы. По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".

"Наша цель частично заключалась в том, чтобы "бросить им крученый мяч", посеять противоречия и ввести в замешательство", – заявил другой источник.

Пентагон оценил проведенную операцию как успешную, отмечается в статье. При этом, по информации издания, обеспечением кибербезопасности во время выборов также занимались американское министерство внутренней безопасности, Госдеп, министерство юстиции и ФБР. Координировал работу и руководил этой деятельностью глава Киберкомандования ВС США генерал-лейтенант Пол Накасоне.

Информация The Washington Post нуждается в проверке, однако ясно, что деятельность против РФ в киберпространстве ведется очень активно, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

"Известно, что не только в Соединенных Штатах, но и на территории стран ЕС и других союзников США действуют постоянные военные центры специального назначения, которые условно называются кибервойсками. Они используются как в политических, так и в военных и экономических целях. Страны НАТО неоднократно обвиняли РФ и ее спецслужбы, силовые структуры в том, что они осуществили в период выборов президента США в 2016 году атаки на американские компьютерные сети. Но многие данные говорят о том, что эту провокацию организовали спецслужбы США для того, чтобы в последующем обвинить в этом Россию. И эта информация, как бы тщательно она ни скрывалась, всплывает наружу. А сейчас мы имеем дело с очередной спецоперацией, которую провели под единым командованием эти спеццентры кибервойск, которыми Россию окружают по периметру ее границ", – сказал Виталий Вехов.

Расследование вменяемого Москве "вмешательства" в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

При этом российская сторона неоднократно заявляла о готовности к взаимодействию с Соединенными Штатами и другими странами Запада в сфере информационной безопасности. Тем не менее, сегодня это сотрудничество приостановлено. По словам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, именно Вашингтон "сорвал" проведение российско-американских межведомственных консультаций.