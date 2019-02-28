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28.02.2019
Lenta.ru

У Су-57 нашли две проблемы

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Массовое развертывание в российских войсках истребителя пятого поколения Су-57 сталкивается с двумя основными проблемами, пишет The National Interest.

В американском журнале полагают, что первая трудность в серийном производстве самолета связана с задержкой в создании двигателя второго этапа ("Изделие 30"), который позволит машине перемещаться на сверхзвуковой скорости в бесфорсажном режиме.

Вторая проблема, согласно The National Interest, носит финансовый характер. Издание напоминает, что в апреле 2018 года Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Денежные средства, полученные от индийской стороны, российская сторона планировала направить на развитие собственного самолета.

В феврале сообщалось, что российский истребитель пятого поколения может быть представлен на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже (Франция) 2019 года.

Ранее в том же месяце вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести Су-57 на внешний рынок.

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Страны
Индия
Россия
США
Франция
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
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