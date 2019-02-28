"Убить всех на Земле". Как солдаты США сворачивают на тропу террора

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Поддержка радикалов, расстрелы сослуживцев и массовые убийства мирных жителей — военнослужащие американской армии, которая, по утверждению Вашингтона, выступает главным оплотом борьбы с международным терроризмом, порой сами превращаются в террористов. На прошлой неделе в США арестовали лейтенанта береговой охраны Кристофера Пола Хассона за подготовку теракта против политиков и журналистов. Будет суд. Об этом и других подобных инцидентах — в материале РИА Новости.

Уничтожение цивилизации

Сорокадевятилетний Кристофер Пол Хассон вдохновился примером норвежского экстремиста Андерса Брейвика, который в июле 2011-го убил 77 человек. Хассон тоже призывал к "сосредоточенному насилию" ради создания "белой родины" и мечтал "убить почти каждого человека на Земле". Хассон планировал уничтожать невинных граждан в масштабах, неведомых американской истории. Для этого он запасся внушительным арсеналом оружия и боеприпасов. Склад оборудовал в собственном доме: несколько автоматических и снайперских винтовок, помповые дробовики, пистолеты, бронежилеты, другое обмундирование. И очень много синтетических наркотиков — в 2016-м Хассон приобрел более четырех тысяч таблеток трамадола.

Лейтенант береговой охраны США Кристофер Пол Хассон Источник изображения:

Лейтенант собирался не только использовать стрелковое оружие и взрывчатку, но и проводить биологические атаки — распространять вирусы чумы, испанского гриппа, сибирской язвы и ботулизма.

Первыми под удар террориста должны были попасть высокопоставленные политики, известные журналисты и медийные личности. Хассон даже составил список. Он намеревался убить спикера палаты представителей, несколько сенаторов и журналистов телеканалов CNN и MSNBC.

Хассон служил в морской пехоте США с 1988-го по 1993-й, а затем перешел в Национальную гвардию. Экстремистские идеи разделял давно — не менее 30 лет состоял в рядах неонацистов и скинхедов. Общался с лидерами этих движений, изучал соответствующую литературу, посещал семинары и митинги. Многие эксперты считают, что под суд должны попасть и руководители бывшего военнослужащего, которые не обращали внимания на его увлечения.

Оружие, найденное при аресте лейтенанта береговой охраны США Кристофера Пола Хассона Источник изображения: © REUTERS / Handout/U.S. Attorney's Office Maryland

Радикалы в погонах

К счастью, Хассона вовремя задержали и он не успел реализовать свои планы. Но так происходит не всегда. В 2009-м на крупнейшей американской базе Форт-Худ в Техасе военный психиатр майор Нидал Малик Хасан застрелил 13 и ранил около 30 сослуживцев. Это произошло у медицинского центра, где военнослужащие проходили освидетельствование перед отправкой в Ирак и Афганистан. Майора обезвредили прибывшие на место происшествия полицейские: он получил несколько огнестрельных ранений, в результате его парализовало.

Американец палестинского происхождения Нидал Хасан исповедовал ислам и всегда критиковал военные операции США в Ираке и Афганистане. Он считал войну "неправым делом", не хотел воевать против единоверцев, очень опасаясь, что однажды его все-таки направят в командировку в одну из горячих точек. Об этом он часто спорил с коллегами, причем делился мыслями в том числе с владельцем небольшого магазина, где каждое утро покупал кофе.

Майор Малик Хасан, устроивший стрельбу на военной базе Форт-Худ в Техасе Источник изображения: © REUTERS / Uniformed Services University of the Health Sciences

Хасан попал в армию после Вирджинского политехнического университета в 1997-м. Позже учился в военно-медицинском университете и специализировался на оказании психологической помощи в условиях катастроф. Хасан надеялся, что президент Барак Обама выведет войска из Ирака и Афганистана. Однако его надежды не оправдались. В августе 2013-го убийцу приговорили к смертной казни, сейчас он ожидает исполнения приговора в тюрьме.

Проверка автомобилей на дороге к военной базе Форт-Худ в Техасе Источник изображения: © REUTERS / Austin American-Statesman/Deborah Cannon

Сержант Акайка Кэнг, участвовавший в операциях в Ираке и Афганистане, тоже поддержал исламистов. В 2017-м его арестовали по подозрению в связях с боевиками ИГИЛ* и попытке передать им служебную информацию. Расследование выявило, что сержант встал на сторону террористов более шести лет назад и уже был готов к ним примкнуть. Он часто просматривал видеоролики с пытками и казнями попавших в плен к радикальным исламистам, с боевыми действиями и подрывами смертников.

Вербовщикам ИГИЛ*, роль которых сыграли агенты под прикрытием, он поклялся в верности на арабском и английских языках. И передал им личную информацию о военнослужащих армии США, данные о системе управления воздушным пространством, инструкции о методах подготовки военных и техническую документацию. Адвокаты подсудимого настаивали на психическом расстройстве Кэнга. Ненормальность Кэнга замечали и сослуживцы. Бывало, что он часами сидел перед стеной, уставившись в одну точку, или разговаривал с животными. Однако суд в декабре прошлого года все же приговорили Кэнга к 25 годам тюрьмы.

Арест офицера Акайка Кэнга, обвиняемого в терроризме Источник изображения: © AP Photo / FBI/U.S Attorney's Office, District of Hawaii

Бойня в Кандагаре

Американские военные обращали оружие и против мирных граждан. Так, в марте 2012-го сержант Роберт Бэйлс расстрелял 16 человек в округе Панджваи афганской провинции Кандагар. Это вошло в историю как "бойня в Кандагаре".

Бейлс покинул расположение части и направился в ближайшую деревню, где врывался в дома и расстреливал спящих людей. Он убил беременную женщину и девять детей. В другой деревне застрелил и ранил еще несколько человек. После расправы сержант попытался стащить тела убитых в один из домов и поджечь, чтобы замести следы преступления. Служба безопасности задержала его, когда он вернулся на базу. Бейлс объяснил, что расстреливал людей "под маской страха и бравады", и искренне просил прощения у семей погибших. Адвокаты пытались смягчить наказание, заявляя о посттравматическом стрессе после нескольких командировок в Афганистан.

Дом в деревне Алкозай в округе Панджваи афганской провинции Кандагар, где американский солдат расстрелял 16 гражданских лиц Источник изображения: © AFP 2019 / Mamoon Durrani

Трагический инцидент вызвал сильный общественный резонанс. Поэтому, по данным СМИ, американские власти выплатили семьям погибших денежную компенсацию — вопреки официальной политике Пентагона. Семьи каждого из убитых получили по 47 тысяч долларов, раненых — по 11 тысяч.

Искреннее раскаяние позволило избежать 39-летнему Роберту Бейлсу смертной казни. Суд приговорил его к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Сержант Вооруженных сил США Роберт Бэйлс (на фото слева) Источник изображения: © REUTERS / Department of Defense/Spc. Ryan Hallock/Handout/Files

*Террористическая организация, запрещенная в России.