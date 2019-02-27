Глава Arianespace подтвердил готовность "Союза" к выводу на орбиту спутников OneWeb
Ракета-носитель "Союз-СТ" (Фото из архива Госкорпорации "РОСКОСМОС").
Источник изображения: http://www.rt-chemcomposite.ru/
ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" прошла все необходимые проверки и готова к выводу первых спутников OneWeb на орбиту в соответствии с графиком, 27 февраля. Об этом написал в своем Twitter исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
#Soyuz is approved for flight! Today’s launch readiness review cleared the medium-lift workhorse for tomorrow’s liftoff with the first six satellites in @OneWeb’s constellation. It’s our second mission of the year. #VS21 @OneWebSatellit1 pic.twitter.com/wiJ29UJz54
- Stphane Isral (@arianespaceceo) 26 February 2019
"Союз" допущен к полету!", - написал он.
По словам Исраэля, в ходе проверки готовности было одобрено начало подготовки стартовой площадки.
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