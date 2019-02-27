Глава Arianespace подтвердил готовность "Союза" к выводу на орбиту спутников OneWeb

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" прошла все необходимые проверки и готова к выводу первых спутников OneWeb на орбиту в соответствии с графиком, 27 февраля. Об этом написал в своем Twitter исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

#Soyuz is approved for flight! Today’s launch readiness review cleared the medium-lift workhorse for tomorrow’s liftoff with the first six satellites in @OneWeb’s constellation. It’s our second mission of the year. #VS21 @OneWebSatellit1 pic.twitter.com/wiJ29UJz54 - Stphane Isral (@arianespaceceo) 26 February 2019

"Союз" допущен к полету!", - написал он.

По словам Исраэля, в ходе проверки готовности было одобрено начало подготовки стартовой площадки.