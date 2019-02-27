Подготовка полным ходом: Украина ждет иностранцев для учений

Рада разрешила допуск на Украину иностранных военных для учений

На Украине вовсю готовятся к проведению международных военных учений. Для этого Верховная рада утвердила закон, допускающий пребывание на территории страны военнослужащих иностранных государств, прибывших исключительно для участия в маневрах. С 2014 года такие законы принимаются ежегодно, так как законодательство Украины, ранее придерживавшейся нейтрального и внеблокового статуса, ограничивало возможности для размещения иностранных войск.

Верховная рада приняла закон о допуске на территорию Украины военнослужащих иностранных государств для участия в учениях в 2019 году. Соответствующий законопроект поддержали 263 депутата при необходимых 226 голосах.

"Проектом закона одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях", - указано в пояснительной записке к документу.

В соответствии с законом, в первых учениях в рамках программы "Партнерство ради мира" на Украине примут участие три тысячи американских военных и солдат стран НАТО. Затем в украинско-американских учениях "Rapid Trident - 2019" будут задействованы две тысячи военных из США и НАТО, а также "до 30 единиц колесной техники, до 23 самолетов и вертолетов".

На знаменитые "Sea Breeze - 2019" в июне-сентябре приедут до двух тысяч военных, до 40 кораблей - катеров и судов, максимум две подводные лодки, до 41 самолета и вертолета и до 100 единиц колесной техники.

Кроме того, на этот год запланированы украинско-румынские учения "Риверайн - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские маневры "Ворьер Вотчер - 2019".

Украинское законодательство не допускает функционирования на территории государства каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. К тому же в стране не могут быть размещены иностранные военные базы. В связи с этим иностранные войска ежегодно допускаются на территорию страны исключительно в соответствии со специальным законом по представлению президента. Такой порядок действует с апреля 2014 года.

В прошлом году в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил участвовали более трех тысяч американских военнослужащих, а также военных из государств-членов НАТО с вооружением и боевой техникой.

Две недели назад Министерство обороны Украины объявило о начале подготовки к ежегодным совместным украинско-американским учениям "Sea Breeze - 2019". Планируется, что они пройдут в северо-западной части акватории Черного моря.

В прошлом году после очередных таких учений президент Украины Петр Порошенко заявил о планах к следующим таким маневрам увеличить контингент участников и расширить районы их проведения. Порошенко отметил, что в 2018 году в учениях приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников альянса.

"В планах на следующий год - увеличить контингент военных - участников учений, особенно Военно-морских сил, и расширить районы проведения учения Sea Breeze 2019", - написал президент в своем фейсбуке.

Во время прошлогодних учений, которые проходили с 9 по 21 июля, экипажи кораблей преодолели более 2,5 тыс. миль, состоялось больше 200 полетов авиации, общая продолжительность которых превысила 105 часов. К тому же морская пехота совершила не менее 400 прыжков с парашютом. В учениях участвовали американский ракетный эсминец USS Porter и штабной корабль ВМС США Mount Whitney. Маневры проходили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также на морских полигонах северо-западной части Черного моря.

На Украине даже не пытаются скрыть очевидный антироссийский характер учений.

Командующий военно-морскими силами страны вице-адмирал Игорь Воронченко заметил "напряженную обстановку в Черном и Азовском морях". Он также указал на якобы игнорирование Москвой норм международного морского права. Украинский вице-адмирал уточнил, что речь идет, прежде всего, о "продолжающейся аннексии украинской экономической зоны в Черном и Азовском морях".

"Украинско-американские учения Sea Breeze-2018 - наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам "гибридных войн", по которым кроются угрозы человечеству, государственный терроризм и вооруженная агрессия. Запланированные мероприятия подготовки наглядно покажут наше единство и непоколебимую готовность вместе защитить мир и ценности, которые разделяет цивилизованное человечество - демократию, свободу, верховенство права, территориальную целостность и нерушимость границ суверенных государств", - отметил Воронченко.

Эти маневры регулярно проводятся на Украине с 1997 года. Они соответствуют "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Украиной и США, которые и являются соорганизаторами учений.

В МИД РФ планы по проведению в акватории Черного моря совместных украинско-американских учений считают опасными. "Идея опасная. Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея", - пояснил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

Лидия Мисник