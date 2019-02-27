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27.02.2019
РИА Новости

Отряд кораблей СФ во главе с "Адмиралом Горшковым" отправился в Атлантику

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" отправился в Атлантику, сообщил во вторник начальник пресс-службы Северного флота капитан I ранга Вадим Серга.

"Сегодня отряд кораблей Северного флота в составе головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательного буксира "Николай Чикер" вышел в Баренцево море и взял курс в Атлантику", - сказал он.

Как отметил Серга, в ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана. Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Планируется, что помимо выполнения поставленных задач в море отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств.

Серга сообщил, что перед походом экипажи кораблей и судов прошли полный комплекс подготовки, были проверены флагманскими специалистами Северного флота и выполнили задачи в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России в Баренцевом море.

Для экипажа фрегата "Адмирал Горшков" этот поход – первый. Ранее корабль совершал только межфлотские и межбазовые переходы. Фрегат является флагманом отряда. С него осуществляется управление остальными судами и их совместными манёврами. Старший на походе – начальник штаба соединения противолодочных кораблей Северного флота капитан I ранга Станислав Варик.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
Военные учения
СФ
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1 комментарий
№1
27.02.2019 14:22
Курс к берегам Венесуэлы?
0
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