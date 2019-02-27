ИРКУТСК, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов призвал ОПК сохранить позиции на мировом рынке вооружений.

"Нужно удержать хотя бы те позиции, которые мы имеем, они неплохие. 55 миллиардов - потенциальный пакет вооружений в "Рособоронэкспорте", это серьезный объем. И мы стабильно выходим по 15 миллиардов долларов по экспорту вооружения ежегодно. Наша задача удержать эти позиции", - заявил Борисов журналистам по итогам посещения Иркутского авиационного завода (филиал корпорации "Иркут").

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) - независимый аналитический центр, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением, - в декабре прошлого года в опубликованном ежегодном мировом рейтинге ставил Россию на второе место по продажам вооружений за год, отмечая, что "с 2011 года российские компании значительно увеличили объемы продаж своих вооружения".

Второе место в глобальных продажах с 2002 года занимала Великобритания, переместившаяся в опубликованном в рейтинге на третье место. Доминирующими в этой сфере не первый год являются США.

Кроме того, в последний рейтинг СИПРИ по 100 крупнейшим военно-промышленным компаниям мира попали 10 российских, и впервые в десятку крупнейших производителей вооружения вошла российская компания "Алмаз-Антей". Первое место, как и годами ранее, занял американский концерн Lockheed Martin.

В октябре прошлого Борисов называл США единственным серьезным конкурентом РФ на рынке вооружений.