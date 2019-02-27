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27.02.2019
Интерфакс-АВН

США на саммите в Ханое должны подтвердить гарантии безопасности КНДР в обмен на уничтожение Пхеньяном ядерного оружия - Патрушев

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Северокорейские солдаты
Северокорейские солдаты смотрят в сторону своего лидера Ким Чен Ына.
Источник изображения: AP Photo, Wong Maye-E, File

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Уничтожение северокорейского ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности КНДР и уменьшение санкционного давления стали бы главным результатом саммита США-КНДР во вьетнамском Ханое, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Как представляется, в практическом плане важнейшим результатом предстоящих переговоров должно стать подтверждение готовности идти по пути предоставления гарантий безопасности северокорейскому государству и облегчения экономического давления на Пхеньян в обмен на отказ КНДР от ядерного оружия", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Аргументы и Факты".

"Ключевой предпосылкой для установления мира на Корейском полуострове является восстановление атмосферы доверия между Пхеньяном и Вашингтоном", - отметил он.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля в Ханое.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Вьетнам
КНДР
Россия
США
Персоны
Ким Чен Ын
Патрушев Николай
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
27.02.2019 11:26
Гарантии США ничего не стоят
0
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