США на саммите в Ханое должны подтвердить гарантии безопасности КНДР в обмен на уничтожение Пхеньяном ядерного оружия - Патрушев

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Уничтожение северокорейского ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности КНДР и уменьшение санкционного давления стали бы главным результатом саммита США-КНДР во вьетнамском Ханое, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Как представляется, в практическом плане важнейшим результатом предстоящих переговоров должно стать подтверждение готовности идти по пути предоставления гарантий безопасности северокорейскому государству и облегчения экономического давления на Пхеньян в обмен на отказ КНДР от ядерного оружия", - сказал Н.Патрушев в интервью газете "Аргументы и Факты".

"Ключевой предпосылкой для установления мира на Корейском полуострове является восстановление атмосферы доверия между Пхеньяном и Вашингтоном", - отметил он.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля в Ханое.