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27.02.2019
ТАСС

Предприятия ОПК в Крыму реализуют контракты на 22 млрд рублей

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Max Vetrov

Глава региона Сергей Аксенов добавил, что уровень загрузки предприятий вырос на 20%

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Предприятия оборонно- промышленного комплекса в Крыму в настоящее время исполняют контракты на сумму более 22 млрд рублей, и это играет значительную роль в восстановлении экономики региона после украинского периода, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов, выступая с ежегодным отчетом в республиканском парламенте.

Ранее он сообщил, что за пять лет после воссоединения Крыма с Россией объем производства в республике удвоился. В предыдущие пять лет этот показатель снижался.

"Главным фактором роста стала стабилизация работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Восемь из них внесены в сводный реестр ОПК России. Реализуются контракты на общую сумму свыше 22 миллиардов рублей. Уровень загрузки предприятий вырос на 20% и на сегодняшний день составляет в среднем 63%", - сказал Аксенов.

По его данным, крымскими предприятиями в прошедшем году освоен выпуск 22 наименований новых видов продукции, в текущем году планируется еще 28. Выпуск продукции увеличили практически все стратегические предприятия.

Глава региона отметил, что за каждым предприятием ОПК закреплены федеральные кураторы. Аксенов указал, что одной из пока не решенных проблем остается неравномерная загрузка промпредприятий. Он добавил, что 38 предприятий получили государственную поддержку из бюджета республики в размере 300 млн рублей, благодаря чему приобретено современное оборудование, необходимое для увеличения производства инновационной и импортозамещающей продукции.

Предприятия также вкладывают средства в модернизацию: например, судостроительный завод "Залив" потратил на эти цели более 2,5 млрд рублей собственных средств, завод "Море" - более 500 млн, "Фиолент" - порядка 1 млрд рублей. Кроме того, советом министров Крыма заключил 15 соглашений о реализации инвестиционных проектов в промышленности на общую сумму около 2 млрд рублей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Украина
Компании
Залив СЗ
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