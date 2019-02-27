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27.02.2019
Интерфакс-АВН

Планы "Вертолетов России" создать пятиместную машину позволят отказаться от американских "Робинсонов" - Борисов

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Перспективный лёгкий многоцелевой вертолёт VRT500
Перспективный лёгкий многоцелевой вертолёт VRT500
Источник изображения: http://aviation21.ru/v-cagi-proshli-ispytaniya-vinta-vertolyota-vrt500-na-flatter/

Улан-Удэ. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Новый российский гражданский вертолет VRT-500 позволит отказаться от американских "Робинсонов", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Весьма интересным является проект АО "Вертолёты России" по созданию 5-местного вертолёта VRT-500, который призван вытеснить с российского рынка вертолёты "Робинсон" аналогичного класса", - сказал Ю.Борисов во вторник на совещании на Улан-Удэнском авиационном заводе.

"По оценкам разработчиков, потребность рынка в период до 2035 года составляет около 1000 таких вертолетов", - сообщил Ю.Борисов

VRT-500 - на данный момент единственный в продуктовой линейке холдинга "Вертолеты России" легкий однодвигательный вертолет. Машина со взлетной массой 1600 кг и грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек будет выполнена по соосной схеме винтов. VRT-500 оснастят современным комплексом авионики, построенным по принципу "стеклянная кабина". Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 230 км/ч, совершать полеты на дальность до 1000 км и брать на борт до 750 кг полезной нагрузки.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
№1
27.02.2019 14:17
Цитата, q
Новый российский гражданский вертолет VRT-500
Интересно, а чей двигатель, чей редуктор?
+4
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