Колонна ракетных комплексов "Ярс" ночью прошла по МКАД по пути в подмосковное Алабино для подготовки к параду

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" прибыла в подмосковное Алабино, сообщает Минобороны.

"Колонна прибыла из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области для подготовки к военному параду 9 Мая на Красной площади", - сказали в министерстве.

"Ярсы" проехали более 400 км, пройдя по федеральной трассе М7 и Московской кольцевой автодороге (МКАД).

В ходе приготовления к параду на Красной площади в январе и феврале в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Водители установок получили допуск к участию в параде после сдачи зачетов по специальной подготовке и вождению на автодроме.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимают участие в военном параде на Красной площади в Москве с 2008 года.

В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК "Тополь-М" и "Ярс".