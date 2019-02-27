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27.02.2019
Интерфакс-АВН

Колонна ракетных комплексов "Ярс" ночью прошла по МКАД по пути в подмосковное Алабино для подготовки к параду

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" прибыла в подмосковное Алабино, сообщает Минобороны.

"Колонна прибыла из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области для подготовки к военному параду 9 Мая на Красной площади", - сказали в министерстве.

"Ярсы" проехали более 400 км, пройдя по федеральной трассе М7 и Московской кольцевой автодороге (МКАД).

В ходе приготовления к параду на Красной площади в январе и феврале в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Водители установок получили допуск к участию в параде после сдачи зачетов по специальной подготовке и вождению на автодроме.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимают участие в военном параде на Красной площади в Москве с 2008 года.

В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК "Тополь-М" и "Ярс".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Проекты
ПГРК
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