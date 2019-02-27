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27.02.2019
ЦАМТО

Новейший патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" выполнил артиллерийские стрельбы в морской акватории

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Василий Быков
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник изображения: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )

ЦАМТО, 26 февраля. Экипаж новейшего патрульного корабля "Василий Быков" Новороссийской военной морской базы (ВМБ) Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки.

Моряки успешно поразили все надводные и воздушные цели, а также отработали ряд вопросов в ходе корабельных учений по радиоэлектронной борьбе, установив пассивные радиолокационные помехи ближнего рубежа.

Одним из эпизодов занятий стала подготовка корабля к посадке палубного вертолета, при этом пожарные расчеты отработали порядок действия в случае возникновения нештатных ситуаций.

Перед выходом в море экипажем была успешно сдана курсовая задача К-1, которая заключается в подготовке корабля к плаванию и отработке вопросов боевой и повседневной деятельности в условиях базы.

Справочно: Патрульный корабль "Василий Быков" является первым кораблем проекта 22160, который вошел в состав Черноморского флота с пунктом постоянного базирования в городе-герое Новороссийск в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22160
Военные учения
ЧФ
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