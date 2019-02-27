Военные получат первый серийный Су-57 в 2019 году

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина идет работа над изготовлением двух серийных истребителей пятого поколения Су-57 для Минобороны РФ.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора завода Александра Пекарша, по действующему контракту первый из них поступит на вооружение уже в этом году, а второй - в следующем. Пекарш уверен, что заказ будет исполнен в срок.

Он также напомнил, что в 2018 году предприятие завершило изготовление и поставку партии опытных образцов самолета. Кроме того были модернизированы десять истребителей Су-27СМ3.

"Мы начали работать по этой теме с начала 2000-х годов, и за этот период оснастили два полка полностью, доработали машины, дали им новый облик. Поставили в 2017 году четыре самолета и в 2018 году шесть самолетов", - рассказал директор завода.

Модернизацию прошли истребители, которые военные получали в 1980-1990 годах. У них сменили внешний облик и 80 процентов оборудования.

Дина Непомнящая