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27.02.2019
Интерфакс-АВН

Ракета "Протон-М" отправлена на космодром Байконур для подготовки к запуску с космической обсерваторией "Спектр-РГ"

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РН "Протон-М"
РН "Протон-М".
Источник изображения: © Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Блоки ракеты-носителя (РН) "Протон-М", которая должна запустить аппарат "Спектр-РГ" для изучения Вселенной, отправлены для подготовки к старту на космодром Байконур, сообщает "Роскосмос".

"В ночь на вторник, 26 февраля, железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя "Протон-М", головным обтекателем и разгонным блоком ДМ-03, отправлены из ГКНПЦ им М.В.Хруничева на космодром Байконур", - сказали в госкорпорации.

Все мероприятия, связанные с отправкой на космодром средств выведения по программе "Спектр-РГ", прошли штатно.

РН будет использоваться для запуска российского космического аппарата "Спектр-РГ".

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

"Спектр-РГ", построенный в НПО им. С.А.Лавочкина, включает в себя два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Проекты
Байконур
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