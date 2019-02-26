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26.02.2019
ТАСС

"Калашников" ведет переговоры с Минобороны РФ о поставках АК 200-й серии

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Автоматы концерна "Калашников" АК-204, АК-203
Автоматы концерна "Калашников" АК-204, АК-203.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Индустриальный директор кластера Сергей Абрамов отметил, что новые автоматы имеют несколько преимуществ перед своими предшественниками

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) и Минобороны РФ проводят переговоры о заключении контракта на поставку российским военным автоматов АК 200-й серии. Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"В принципе, они готовы [к поставкам]. Насколько я знаю, на сегодняшний день ведется заключение контрактных обязательств", - сказал Абрамов, отвечая на вопрос о возможности поставки АК 200-й серии в российскую армию.

По его словам, новые автоматы имеют ряд преимуществ перед своими предшественниками. "На них можно закрепить все современные прицельные комплексы как отечественного, так и зарубежного производства <…> Также у автоматов 200-й серии улучшилась кучность стрельбы, большая вариативность по выбору патронов: это все типы 5,45х39, 7,62х39 и 5,56х45", - сказал Абрамов.

Индустриальный директор кластера отметил, что раньше спецподразделения, как российские, так и иностранные, были вынуждены самостоятельно покупать комплекты модернизации, это был "сложный процесс". "Сейчас мы даем им возможность использовать автомат, который сразу же полностью готов к использованию со всеми прицельными комплексами, которые у них есть", - пояснил он.

АК 200-й серии

Автоматы 200-й серии сохранили все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания. Интеграция в конструкцию автомата планок Пикатинни позволяет установить дополнительное оборудование для эффективного применения оружия в различных условиях, в том числе в условиях ограниченной видимости.

Регулируемый по длине приклад автомата и ряд эргономических решений по оптимизации органов управления дает возможность пользователям максимально полно реализовать свои стрелковые навыки, независимо от антропометрических данных и наличия разнообразного снаряжения, экипировки и одежды. Серия АК200 успешно прошла все испытания на соответствие требованиям, предъявляемым к современному стрелковому оружию.

Ранее в феврале сообщалось, что Ростех оформил разрешительные экспортные документы на АК 200-й серии. С этого момента "Рособоронэкспорт" может предлагать своим партнерам модификации АК200, АК203, АК204 и АК205. Впервые за рубежом они были показаны на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби.

25.02.2019
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принадлежат ТАСС
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