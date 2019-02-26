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26.02.2019
ЦАМТО

Минобороны Болгарии отложило закупку новых бронемашин

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Patria AMV 88
Patria AMV 88.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 25 февраля. Минобороны Болгарии перенесло на более поздний срок тендер на закупку 150 новых колесных бронированных машин для оснащения трех батальонных боевых групп Сухопутных войск.

По информации Jane's Defence Weekly, задержка вызвана тем, что Министерство обороны не смогло подготовить тактико-технические требования к технике из-за отсутствия ясности в отношении некоторых важных параметров конструкции.

Запрос о предложениях, который первоначально планировалось опубликовать в конце 2018 года, так и не был выпущен. Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов 6 февраля заявил журналистам, что "министерство должно было проделать большую работу по оформлению тендерной документации на бронированную машину для того, чтобы тендер был объявлен к концу года". По данным источников издания в Министерстве обороны, для получения одобрения проекта требуется разрешить ряд важных концептуальных противоречий.

Целью проекта является приобретение не менее 90 боевых машин пехоты, а также 60 специальных и вспомогательных машин, включая 120-мм самоходные минометы, машины управления и санитарные машины.

Существует общее мнение, что БМП должны базироваться на шасси с колесной формулой 8х8 и вооружены 30-мм пушкой. Тем не менее, по данным источников, решение о калибре боеприпасов (30х173 мм или 30х165 мм) пока не принято. Аргументом в пользу "советского" калибра 30х165 мм является то, что эти боеприпасы производятся в Болгарии и их заявленная стоимость в несколько раз ниже, чем патронов 30х173 мм, которые потребуется импортировать.

Также предстоит решить, будут ли БМП оснащены противотанковыми комплексами сразу или их покупка будет произведена на более позднем этапе для снижения затрат.

Кроме того, в стадии оценки находится вопрос, будут ли вспомогательные и специальные машины размещаться на платформе 8Ч8 или потенциально более дешевых 4Ч4 и 6Ч6.

Предполагается, что в число требований также должна войти сборка бронетехники и производство некоторых деталей на территории Болгарии. Национальный контент должен покрыть около 20% цены. По оценкам, закупка относительно небольшого количества ББМ фактически означает, что локализация производства будет нерентабельным, и большинство производителей не приветствуют это требование.

София выделила на закупку ББМ 1,02 млрд. левов (588 млн. долл.). БМП должны быть поставлены в течение шести лет после подписания контракта, а вспомогательные машины – в течение восьми лет.

По мнению западных экспертов, потенциальными участниками тендера могут стать компании General Dynamics European Land Systems, Patria, Nexter, Otokar, Textron Systems и ARTEC.

25.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Компании
General Dynamics
Nexter
Patria
Textron
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