России не стоит ждать роста экспорта военной продукции в ближайшие годы - вице-премьер Борисов

Большой Камень (Приморский край). 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что санкционное давление повлияет на ВТС России и роста экспорта вооружения в ближайшее время ждать не стоит.

"При этом значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления, как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнёров", - сказал Ю.Борисов в понедельник на совещании по вопросам диверсификации ОПК.

"В современных условиях успешное развитие оборонных предприятий зависит от сбалансированного сочетания ключевых составляющих - ГОЗ, ВТС и производства гражданской продукции", - отметил он.