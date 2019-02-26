Авианосец ВМС США George H.W. Bush CVN-77 выбыл из строя на 2,5 года

Американский авианосец "Джордж Буш-ст." (George H.W. Bush CVN-77) встал на самый длительный в истории ВМС США ремонт. Плановое техническое обслуживание авианосца продлится почти два с половиной года, пишет Naval Today.

Источник изображения: "Naval Today"

Корабль прибыл на военно-морскую верфь в Норфолке для проведения планового технического обслуживания, которое продлится 28 месяцев. 22 февраля этого года авианосец был заведен в сухой док.

По словам руководителя проекта Джеффа Берчетта, объем необходимых работ на авианосце оценивается в 1,3 миллиона человека-часов. Это будет самое самое продолжительное ТО в истории американского флота, добавил он. С целью приобретения необходимого опыта Барчетт побывав на верфи в Пьюджет-Саунд, где с марта 2018 года проходит модернизацию первый американский атомный авианосец "Нимиц".

В командовании ВМС США не раскрывают, какие именно работы будут проведены на авианосце, однако предполагается, что авианосец ожидает переоборудование для базирования на борту истребителей пятого поколения F-35. Кроме этого предстоит перезарядка реакторов. Скорей всего работы затронут и одну из основных проблем авианосца - гальюны. Впервые установленные на авианосце биотуалеты стали "головной болью" экипажа. Во время первого боевого похода в Персидский залив на корабле дважды отказывались работать все 423 унитаза. Связанные с ними проблемы возникают в среднем по 25 раз в неделю, на их устранение затрачено более 10 тысяч человеко-часов.

"Джордж Буш-ст." (George H.W. Bush CVN-77) – десятый и последний в серии авианосец класса "Нимиц". Его заложили 6 сентября 2003 года, спустили на воду 9 октября 2006 года, в состав флота включили 10 января 2009 года. Корабль претерпел значительное количество усовершенствований по сравнению с предыдущими авианосцами проекта.