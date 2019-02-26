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26.02.2019
Интерфакс-АВН

РФ и Индия подписали ряд контрактов в сфере ВТС - Рособоронэкспорт

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Прошедший модернизацию в России до уровня МиГ-29UPG истребитель ВВС Индии
Прошедший модернизацию в России до уровня МиГ-29UPG истребитель ВВС Индии.
Источник изображения: https://bmpd.livejournal.com/ Сергей Лысенко

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Москва и Дели подписали ряд контрактных документов в сфере военно-технического сотрудничества на выставке AeroIndia-2019, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

"В рамках международной авиационно-космической выставки AeroIndia-2019, которая проходила с 20 по 24 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в городе Бангалоре, делегация АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) провела серию результативных переговоров и консультаций с индийскими партнёрами по военно-техническому сотрудничеству, по итогам которых стороны подписали ряд контрактных документов", - заявили в пресс-службе спецэкспортера.

В компании отметили, что посещение российской экспозиции главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман "не только способствовало общему успеху работы российской делегации на AeroIndia-2019, но и подчеркнуло особый высокий статус российско-индийского военно-технического сотрудничества".

По данным Рособоронэкспорта, главными темами состоявшихся в Бангалоре встреч с высшим военным руководством Индии стали проекты по поставке и производству в Индии российского вооружения, а также по послепродажному обслуживанию техники, её ремонту и модернизации.

"В частности, стороны продолжили активные консультации по проекту производства на российско-индийском совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited вертолётов Ка-226Т, при этом холдинг "Вертолёты России" подписал с индийскими партнёрами ряд соответствующих меморандумов", - сказали в пресс-службе.

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подчеркнул, что "Россия готова предложить Индии не только современную военную технику, но и технологии её производства, то есть компетенции, которыми мы можем делиться друг с другом в рамках широкого индустриального партнёрства, соответствующего политике Make in India".

"Потенциал для развития сотрудничества в этой сфере огромен, и мы нацелены на его полную реализацию", - заявил А. Михеев, которого цитирует пресс-служба.

В компании напомнили, что в настоящее время портфель заказов Индии на российскую военную технику составляет $10 млрд.

25.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Минпромторг РФ
РОЭ
Персоны
Мантуров Денис
Михеев Александр
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