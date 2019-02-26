Wired (США): космический челнок НАСА восстает из мертвых, чтобы отправить в космос новые летальные аппараты

В 2011 году легендарный «космический челнок» совершил свой последний полет. В настоящее время три таких космических корабля служат экспонатами в американских музеях. Однако точка в программе «Спейс шаттл» еще не поставлена, отмечает автор. Многие компоненты шаттлов используются в конструкциях новых космических аппаратов, которые сейчас находятся в разработке.

Модифицированные версии двигателей шаттлов будут установлены на сверхтяжелую ракету-носитель "Спейс ланч систем" (Space Launch System), которая, как ожидается, будет задействована в полетах на Луну, а затем и на Марс. На экспериментальный автономный космический самолет, принадлежащий Управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и получивший название "Фантом экспресс" (Phantom Express), тоже будет установлен двигатель, разработанный для шаттла. Реализацией обоих проектов занимается компания "Боинг".

Теперь и другие компоненты шаттлов готовятся к тому, чтобы снова летать в космос, - опять же благодаря компании "Боинг". Соглашение о космическом праве, подписанное в 2018 году, показывает, что эта авиакосмическая компания хочет использовать несколько менее крупных двигателей системы орбитального маневрирования для реализации секретного проекта Министерства обороны США. Первоначально двигатель R40b был разработан для того, чтобы шаттлы могли менять свою скорость и направление движения, находясь на орбите, - это помогло легендарному шаттлу вывести в космос телескоп "Хаббл" и некоторые элементы Международной космической станции.

В соответствии с договором на 818 тысяч долларов НАСА выберет восемь двигателей, которые в настоящее время законсервированы на полигоне "Уайт-Сэндс" в Нью-Мексико. Агентство почистит их, проверит и произведет испытательные пуски, чтобы выбрать четыре лучших двигателя, которые затем будут отправлены "Боингу", чтобы тот "вернул их в эксплуатацию" в рамках неназванной программы Министерства обороны.

Соглашение с НАСА было подписано в сентябре в Эль-Сегундо (штат Калифорния). Как сообщило издание "Лос-Анджелес таймс" (Los Angeles Times), разработки в рамках проекта по созданию Phantom Express проводятся именно там. Phantom Express - это беспилотный космический самолет многократного применения, который будет взлетать вертикально и выводить в космос мини-спутники и другие космические летательные аппараты, а затем будет возвращаться и приземляться горизонтально, как самолет. Шаттлы, каждая миссия которых обходилась в 450 миллионов долларов, должны были взлетать раз в месяц, однако эта цель так и не была достигнута. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США надеется, что аппарат Phantom Express сможет действовать быстрее, то есть сможет взлетать, приземляться и снова взлетать в течение всего одного дня, а стоимость одного его полета будет составлять всего 5 миллионов долларов. Это гораздо меньше стоимости текущих запусков аппаратов компании SpaceX, хотя эта компания тоже рассчитывает в будущем усовершенствовать свои ракеты многократного применения, что позволит уменьшить стоимость запусков.

В отличие от своих более крупных аналогов те двигатели шаттлов, которые НАСА собирается воскресить, вероятнее всего, не будут использованы в проекте Phantom Express. На предприятии в Эль-Сегундо "Боинг" также создает большинство спутников, и менее габаритные двигатели можно будет использовать для того, чтобы выводить военные спутники на геостационарные орбиты. Представители НАСА и "Боинг" отказались прокомментировать ситуацию.

Несмотря на то, что космическая индустрия часто ассоциируется с новейшими технологиями, повторное использование и перепрофилирование оборудования, созданного несколько десятилетий назад, - это весьма распространенная практика. Инженеры часто предпочитают оборудование, которое успешно прошло испытания полетами, новому и еще не испытанному. Компания Stratolaunch, которая занимается созданием самого большого в мире летательного аппарата, который, как она надеется, можно будет использовать для запуска ракет в воздухе, старается сократить расходы, копируя двигатели, механизмы управления и даже аналоговое оборудование кабины экипажа с Боинга-747. А в середине 2000-х годов одна молодая компания под названием Excalibur Almaz купила капсулу, которая летала на секретные российские военные космические станции в период холодной войны. Компания планировала использовать этот космический аппарат для туристических полетов вокруг Луны, однако у нее быстро закончились средства, и она не сумела реализовать свои планы.

Прежде чем упомянутые выше шаттлы отправились в американские музеи, руководство НАСА распорядилось, чтобы инженеры сняли с них тысячи важных компонентов. Некоторые комплектующие, такие как окна шаттлов, были сохранены, чтобы их можно было использовать для изучения нагрузок от повторных запусков и того воздействия, которое на них оказывали микро-метеороиды на орбите. Другие системы, включая шлюзовые камеры, были отложены на тот случай, если позже потребуется использовать их в новых космических кораблях.

Несмотря на то, что повторное использование комплектующих шаттлов должно было сэкономить средства, такой подход далеко не всегда оборачивался более дешевыми аэрокосмическими проектами. По оценкам НАСА, создание ракеты-носителя Space Launch System обойдется в два раза дороже первоначального бюджета, и этот процесс завершится почти на три года позже.

Двигатели, о которых идет речь, не являются особенно редкими. "Боинг" может закупить практически идентичные и совершенно новые двигатели у их нынешнего производителя, компании Aerojet Rocketdyne. Двигатель R40b часто устанавливают на спутники, а однажды даже прозвучало предложение использовать эти двигатели в научной миссии на Уран. Хотя старые ракеты хорошо переносят хранение, а конструкция R40b почти не изменилась с момента его создания в 1970-х годах, проблема износа всегда вызывает озабоченность.

По словам одного высокопоставленного чиновника космического агентства, попросившего сохранить его имя в тайне, гораздо более правдоподобное объяснение заключается в том, что такой подход позволяет "Боингу" сохранить за собой статус предпочтительного подрядчика правительства США. На этапе завершения программы космических шаттлов "Боинг" приобрел чертежи и спецификации своих двигателей и других комплектующих. "Если "Боинг" использует старое оборудование, он может просить за это такую плату, какую захочет, потому что "Боинг" - это единственный подрядчик, который имеет право работать с ним", - сказал этот чиновник.

Другими словами, компания "Боинг" заинтересована в том, чтобы сохранять оборудование, созданное в рамках программы "Спейс шаттл" в 1970-х годах, как можно дольше. Однако это значит, что, когда ракета Space Launch System наконец будет запущена, ее пилот может оказаться моложе тех двигателей, благодаря которым она взлетит.

Марк Гаррис (Mark Harris)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.