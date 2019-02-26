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26.02.2019
ЦАМТО

ВКС России в июне получат первый новейший вертолет Ми-38Т

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Первый опытный образец вертолета Ми-38Т
Первый опытный образец вертолета Ми-38Т (бортовой номер "38015"), построенного для Министерства обороны России на АО "Казанский вертолетный завод" (входит в состав АО "Вертолеты России") в первом полете. Казань, 23.11.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 25 февраля. Минобороны России в июне получит первый российский средний многоцелевой вертолет Ми-38Т. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на салоне Aero India 2019 генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.

"У нас есть контракт, до конца июня", – сказал он.

А.Богинский ранее сообщил "РИА Новости", что летные испытания новейшего транспортно-десантного вертолета Ми-38Т планируется завершить в этом году. Первые две машины поставят для опытной эксплуатации в ВС РФ.

Как напоминает агентство, в конце ноября 2018 года на Казанском вертолетном заводе начались летные испытания первого серийного вертолета Ми-38Т, изготовленного по заказу Министерства обороны России. Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортных-десантных задач. На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасной топливной системой. Также вертолет оснастили дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег.

Области применения вертолетов Ми-38 – перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные операции, VIP-перевозки. Все это – в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая "арктический" вариант, передает "РИА Новости".

25.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ми-38
ТВ7-117
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
Арктика
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