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26.02.2019
Интерфакс-АВН

Колонна пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" совершает марш из Ивановской области в Подмосковье

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Сергей Шойгу и Тянсамон Тяннялато
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялато во время встречи во Вьентьяне, 22 января 2018 года.
Источник изображения: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны России/ТАСС

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Для подготовки к параду 9 Мая на Красной площади в понедельник механизированная колонна пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" начала марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7 через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковное Алабино, протяженность маршрута - более 400 км", - говорится в сообщении.

В ходе приготовления к параду на Красной площади в январе-феврале в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета.

Личный состав и техника Тейковского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) принимают участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года.

В настоящее время на вооружении дивизии находятся подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь-М" и "Ярс".

25.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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