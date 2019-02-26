В День защитника Отечества в городе-герое Новороссийске открыли филиал военно-патриотического парка "Патриот"

ЦАМТО, 25 февраля. В День защитника Отечества в городе-герое Новороссийске командир десантно-штурмового (горного) соединения ВДВ гвардии полковник Андрей Суховецкий открыл филиал военно-патриотического парка "Патриот".

Современный военно-технический городок задумывался как место для посещения всеми категориями горожан и гостей города. Парк будет постоянно пополняться новыми кластерами, в его составе появятся стрелковые и другие галереи, будет постоянно расти выставка военной техники и вооружения.

На церемонии открытия А.Суховецкий заявил, что: "не случайно парк "Патриот" в городе-герое Новороссийске мы открываем в День защитника Отечества. Для нашей страны 23 февраля – это праздник мужества и самоотверженности, воинской доблести и преданного служения интересам России. Праздник прочно вошел в нашу жизнь как олицетворение благородства и чести, и каждый раз мы встречаем его с особыми чувствами патриотизма и гордости за героические страницы истории Отечества".

В торжественном открытии приняли участие представители администрации города-героя, ветераны части, ветераны ВС РФ, военнослужащие, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов города, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.