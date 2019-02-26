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26.02.2019
Интерфакс-АВН

Судостроительные предприятия Приморья получили заказов для ВМФ на 30 млрд рублей - вице-премьер Борисов

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Минобороны РФ

Предприятия также имеют контракты на ремонт и сервисное обслуживание кораблей ТОФ на сумму более 117 млрд. руб.

Большой Камень. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Судостроительные предприятия Приморского края получили крупные заказы по строительству кораблей для ВМФ, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Предприятия имеют портфель заказов на строительство кораблей и судов для Военно-морского флота на общую сумму более 30 млрд. рублей. В их числе перспективные боевые малые ракетные корабли "Каракурт", пограничные сторожевые корабли "Светлячок", противодиверсионные катера "Грачонок", танкеры и другая морская техника", - сказал Ю.Борисов на совещании в понедельник.

Он добавил, что Минобороны России также заключило с предприятиями Приморского и Камчатского краёв государственные контракты по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов Тихоокеанского флота на сумму более 117 млрд. рублей.

25.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
10410 Svetljak
21980 Грачонок
22800 МРК
ТОФ
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