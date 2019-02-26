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26.02.2019
ЦАМТО

Главком ВМФ посетил ЦКБ "Рубин", где обсудил с конструкторами перспективы развития подводных сил флота

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Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах. Архивное фото
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

ЦАМТО, 25 февраля. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев посетил Центральное конструкторское бюро "Рубин", где обсудил с конструкторами перспективы развития подводных сил ВМФ.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, работающих в сфере подводного кораблестроения, представители профильных управлений Главного командования ВМФ.

На совещании обсуждались вопросы хода строительства атомных подводных лодок проекта "Борей", серийного строительства дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 и дизель-электрических подводных лодок типа "Лада".

Главком ВМФ отметил на совещании, что "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" эффективно справляется с поставленными задачами, обладает высоким уровнем научно-технического потенциала, а также успешно создает задел для дальнейшего развития атомной и неатомной составляющей подводных сил ВМФ России". "Этот задел, – продолжил свое выступление В.Королев, – позволит и далее идти по пути создания подводных лодок следующих поколений и дальнейшего совершенствования их характеристик в соответствии с развитием научно-технического прогресса".

На совещании в ЦКБ "Рубин" также отмечалось, что "по заказу Военно-морского флота на "Севмаше" в Северодвинске и Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге строятся серии атомных и неатомных подводных лодок четвертого поколения, спроектированных ЦКБ "Рубин".

В 2018 году на испытания вышел головной стратегический подводный ракетоносец типа "Борей-А", еще четыре атомных подводных крейсера серии "Борей-А" находятся на разных этапах строительства. Продолжается серийное строительство неатомных подводных лодок типа "Лада". В этом году начнутся испытания второй неатомной подводной лодки типа "Лада" – "Кронштадт", которая была спущена на воду в сентябре 2018 года. Опыт эксплуатации головной неатомной подводной лодки "Санкт-Петербург" (тип "Лада") был максимально учтен при разработке "Кронштадта". Третья неатомная подлодка этой серии – "Великие Луки" – строится также с учетом эксплуатации головной подводной лодки этого проекта, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

25.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Севмаш
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636.3
877 Палтус
955 Борей
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