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26.02.2019
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов не ожидает срыва поставок новых вертолетов Ка-52 в армию

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Вертолет Ка-52
Вертолет Ка-52 на учениях 575-й авиационной базы армейской авиации 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной на аэродроме Черниговка (Приморский край).
Источник изображения: http://warlock-fe.livejournal.com/

Большой Камень (Приморский край). 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская армия планово получает новые боевые вертолеты Ка-52, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" за последние три года выполнила свои обязательства по государственным контрактам с Минобороны России на поставку ударных вертолётов Ка-52 в полном объёме. В настоящее время предпосылок к срыву сроков не имеется", - сказал Ю.Борисов на совещании в понедельник на Дальневосточном заводе "Звезда".

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

25.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Звезда ДЗ
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
Персоны
Борисов Юрий
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