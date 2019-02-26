Вице-премьер Борисов не ожидает срыва поставок новых вертолетов Ка-52 в армию

Большой Камень (Приморский край). 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская армия планово получает новые боевые вертолеты Ка-52, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" за последние три года выполнила свои обязательства по государственным контрактам с Минобороны России на поставку ударных вертолётов Ка-52 в полном объёме. В настоящее время предпосылок к срыву сроков не имеется", - сказал Ю.Борисов на совещании в понедельник на Дальневосточном заводе "Звезда".

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.