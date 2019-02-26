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26.02.2019
Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ рассчитывают, что производитель предложит оптимальную цену за модернизированный вертолет "Ночной охотник"

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Ми-28НМ
Первый опытный образец ОП-1 модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ (бортовой номер "701 желтый") в первом полете. Томилино, 12.10.2016.
Источник изображения: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны России рассчитывают на пересмотр холдингом "Вертолеты России" стоимости модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ.

"При подготовке очередного контракта на поставку в войска вертолетов Ми-28НМ мы действительно столкнулись, на наш взгляд, с завышенной стоимостью этих машин холдингом "Вертолеты России", - заявил в понедельник "Интерфаксу" начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

"Со своей стороны мы руководствуемся жесткими требованиями к рачительному расходованию средств госбюджета на закупки вооружений, и не только по тематике ВКС", - сказал он.

По словам А.Гуляева, российское военное ведомство неоднократно обращалось к руководству "Вертолетов России" с предложением пересмотреть ценовую политику с учетом значительных объемов закупаемой серии.

"Надеемся, что руководство холдинга подойдет к решению данного вопроса по государственному, а не только с позиции коммерческого интереса", - заявил генерал.

"В любом случае, мы не допустим снижения боеготовности армейской авиации ВКС. Есть варианты и модернизации Ми-28, уже поставленных в войска, или увеличения закупок камовских машин", - сказал А.Гуляев.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что при выполнении гособоронзаказа мы исходим из того, что должны учитываться как интересы заказчика, так и исполнителя госконтракта", - подчеркнул он.

На прошлой неделе несколько военных источников сообщили "Интерфаксу" о решении Минобороны РФ отказаться от серийной закупки новых Ми-28НМ из-за их цены.

"Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг "Вертолеты России" отказался принимать условия Минобороны", - сообщил один из собеседников агентства.

По его словам, Минобороны РФ на протяжении более трех месяцев осуществляло подготовку к заключению государственного контракта с холдингом "Вертолеты России", однако в последний момент стороны не смогли прийти к согласию относительно цены.

По словам источника, контрактом предусматривалась поставка в войска серийной партии ударных вертолетов Ми-28НМ.

В свою очередь источник в Воздушно-космических силах России заявил "Интерфаксу" в прошлый четверг, что отказ от закупки Ми-28НМ не скажется на боеспособности армейской авиации.

"На сегодняшний момент успешно завершается опытно-конструкторская работа по модернизации поставленных ранее вертолетов Ми-28", - сказал он.

"Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга "Вертолеты России", есть возможность провести модернизацию имеющихся "Ночных охотников" с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМ или проработать вопрос соответствующего увеличения закупок вертолетов Ка-52", - сказал собеседник агентства.

Комментариев холдинга "Вертолеты России" по этому поводу пока не поступало.

11 февраля глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что первая партия Ми-28НМ будет передана Минобороны РФ в апреле.

15 февраля прошлого года А.Богинский сообщил "Интерфаксу", что Ми-28НМ проходит государственные совместные испытания.

Ми-28НМ - новейшая модификация боевого Ми-28Н "Ночной охотник".

Работы над вертолетом начались в 2009 году. Сообщалось, что он будет оснащен принципиально новым локатором, который позволит вести круговой обзор, а также будет иметь новое высокоточное оружие, современную систему управления и "стеклянную кабину", в которой практически нет механических приборов и классических панелей управления.

25.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
МИ-28
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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