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26.02.2019
ЦАМТО

В ходе выставок IDEX 2019 и NAVDEX 2019 ВС ОАЭ заключили контракты на сумму 5,4 млрд. долл.

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Первый день работы международной оборонной выставки IDEX 2019
Первый день работы международной оборонной выставки IDEX 2019.
Источник изображения: © REUTERS/Christopher Pike

ЦАМТО, 25 февраля. Согласно информации организаторов завершившихся в Абу-Даби выставок IDEX 2019 и NAVDEX 2019, командование ВС ОАЭ в ходе мероприятия заключило контракты на общую сумму 20,053 млрд. дирхамов (около 5,4 млрд. долл.).

Как сообщает Edrmagazine.eu, 65% сделок было заключено с зарубежными производителями, а оставшиеся 35% – с национальным компаниям. За пять дней IDEX 2019 и NAVDEX 2019 посетили 124370 человек, 1213 представителей средств массовой информации из 42 стран, что на 16% больше по сравнению с мероприятием 2017 года.

В последний, пятый день работы выставки, ВС ОАЭ подписали 14 сделок: по 7 контрактов с национальными и зарубежными компаниями.

В числе контрактов с зарубежными производителями:

1. Контракт на сумму 14,033 млн. дирхамов с иорданской компанией KADDB (King Abdullah II Design and Development Bureau) на поставку пусковых установок для ВС ОАЭ.

2. Контракт на сумму 40,453 млн. дирхамов с немецкой компанией Rheinmetall Electronics на техническое обслуживание тактических тренажеров.

3. Контракт на сумму 33,975 млн. дирхамов с американской компанией Lockheed Martin на предоставление технических специалистов, оказание услуг технического обслуживания и ремонта РСЗО HIMARS.

4. Контракт на сумму 129,625 млн. дирхамов с российской акционерной компанией на закупку боеприпасов для СВ ОАЭ.

5. Контракт на сумму 7,148 млн. дирхамов со швейцарской компанией INOVEX & Simulation на оказание технической поддержки и обучения личного состава танковых тренажеров "Леклерк".

6. Контракт на сумму 16,595 млн. дирхамов с британской компанией CBRNergetics Limited на закупку боеприпасов для СВ ОАЭ.

7. Контракт на сумму 25,8 млн. дирхамов с французской компанией CEFA на поставку запасных частей, оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию, а также проведение технических консультаций и обучения.

Общая стоимость контрактов с зарубежными компаниями составила 267,631 млн. дирхамов.

С национальными компаниями были подписаны следующие контракты:

8. Контракт на сумму 30 млн. дирхамов с International Golden Group (IGG) на приобретение 155-мм боеприпасов для 155-мм буксируемых гаубиц AH4 китайской корпорации NORINCO, состоящих на вооружении СВ ОАЭ.

9. Контракт на сумму 16,5 млн. дирхамов с Al Fahad на установку и техническое обслуживание систем безопасности для ВС ОАЭ.

10. Контракт на сумму 4,8 млн. дирхамов с Al-Fattan на аренду плавучего дока для ВМС ОАЭ.

11. Контракт на сумму 4,929 млн. дирхамов с компанией Emirates Shooting для повышения эффективности мишеней.

12. Контракт на сумму 3,499 млн. дирхамов с компанией Trust на покупку машин управления для СВ ОАЭ.

13. Контракт на сумму 15,4 млн. дирхамов с компанией Three Dimension на поставку фитнес-центров.

14. Контракт на сумму 60 млн. дирхамов с компанией Knowledge Point на подготовку кадров.

Общая стоимость контрактов с компаниями из ОАЭ составила 135,128 млн. дирхамов.

25.02.2019
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Страны
Великобритания
Германия
Китай
ОАЭ
Россия
США
Франция
Швейцария
Продукция
HIMARS
Leclerc
Компании
IG Group
KADDB
Lockheed-Martin
Norinco
Rheinmetall
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