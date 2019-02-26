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26.02.2019
Известия.ru

Бывший замглавы Пентагона назвал Китай возможной причиной выхода США из ДРСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Угроза со стороны Китая могла быть одним из поводов для выхода Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил старший директор "Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенн Байден" Брайан Маккеон. С 2014 по 2017 годы он работал первым помощником замглавы министерства обороны США, а при Бараке Обаме в течение семи месяцев занимал пост и.о. замминистра, передает "РИА Новости" 25 февраля.

По его словам, "некие элементы" в Пентагоне хотят иметь ракеты средней и меньшей дальности, которые запрещены ДРСМД, из-за ракетного потенциала Китая. Пекин угрожает американским объектам в тихоокеанском регионе, пояснил Маккеон.

"Ранее руководство минобороны заявляло, что они располагают платформами как воздушного, так и морского базирования, которые в состоянии достичь китайских объектов, так же как российские, но эти платформы более дорогие и менее многочисленные, чем высокоточные наземные системы", — отметил директор.

Вашингтон заявляет, что причиной выхода США из ДРСМД стало якобы нарушение Россией условий документа. Но ранее американский лидер Дональд Трамп обращал внимание, что Китай не заключал подобные соглашения и не ограничен в разработке ракет.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы несоответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

 

25.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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