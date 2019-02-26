Борисов заявляет, что России не стоит ждать роста экспорта военной продукции в ближайшие годы
Борисов.
Источник изображения: militarynews.ru
Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что санкционное давление повлияет на ВТС России и роста экспорта вооружения в ближайшее время ждать не стоит.
"При этом значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления, как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнёров", - сказал Ю.Борисов в понедельник на совещании по вопросам диверсификации ОПК.
"В современных условиях успешное развитие оборонных предприятий зависит от сбалансированного сочетания ключевых составляющих - ГОЗ, ВТС и производства гражданской продукции", - отметил он.
25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Персоны
Проекты
Похожие новости
09.10.2017
Юрий Борисов и Юрий Слюсарь проверили ход выполнения работ в рамках ГОЗ на ТАНТК им. Г.М. Бериева
loading...