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26.02.2019
Интерфакс-АВН

Борисов заявляет, что России не стоит ждать роста экспорта военной продукции в ближайшие годы

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Борисов
Борисов.
Источник изображения: militarynews.ru

Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что санкционное давление повлияет на ВТС России и роста экспорта вооружения в ближайшее время ждать не стоит.

"При этом значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления, как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнёров", - сказал Ю.Борисов в понедельник на совещании по вопросам диверсификации ОПК.

"В современных условиях успешное развитие оборонных предприятий зависит от сбалансированного сочетания ключевых составляющих - ГОЗ, ВТС и производства гражданской продукции", - отметил он.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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