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26.02.2019
Военное обозрение

Эксперты из КНР: На стенде BraMos-NG нет ни слова о кооперации Индии с РФ

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Китайские эксперты, посетившие выставку Aero India 2019, которая проходила в Бангалоре, обратили внимание на интересную информационную деталь. В кластере Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) был представлен индийский истребитель Tejas, оснащённый новейшей ракетой "Брамос-2". Речь идёт о ракете BraMos-NG (New Generation). Дальность поражения цели – 300 км, скорость – до 3,5 М.

Источник изображения: sina.com.cn

Китайские эксперты обратили внимание на тот факт, что индийская DRDO нигде на стенде не указала на то, что разработка ракеты BraMos-NG осуществляется в сотрудничестве с российскими специалистами. Как можно видеть на фотографии, на стенде указано, что вооружение создаётся по программе "Сделано в Индии".

Из публикации:

О кооперации с Россией нет ни слова.

Напомним, что сверхзвуковая ракета "БраМос" разработана российско-индийским совместным предприятием "БраМос Аэроспэйс". Участниками проекта являются упомянутая индийская DRDO, а также российское "НПО машиностроения". Начальный вариант ракеты - противокорабельная. Первый запуск "БраМос" состоялся в 2001 году.

Теперь ракету планируют довести до гиперзвукового варианта.

Источник изображения: sina.com.cn

Ранее сообщалось, что компания BrahMos зарегистрировала латиноамериканский филиал - в Чили. Официальные представители российского сегмента совместного предприятия комментариев по этому вопросу пока не давали. Нет данных и от индийской стороны относительно того, какую именно продукцию собираются выпускать в чилийском филиале.

25.02.2019
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Чили
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Tejas
Компании
DRDO
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
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