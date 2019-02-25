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25.02.2019
ТАСС

Минобороны получит первый Ми-38Т до конца июня

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Первый опытный образец вертолета Ми-38Т
Первый опытный образец вертолета Ми-38Т (бортовой номер "38015"), построенного для Министерства обороны России на АО "Казанский вертолетный завод" (входит в состав АО "Вертолеты России") в первом полете. Казань, 23.11.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

Этот вертолет может использоваться для перевозки грузов и пассажиров, а также в качестве поисково-спасательной машины

БАНГАЛОР /Индия/, 24 февраля. /ТАСС/. Первый вертолет Ми-38Т будет поставлен Минобороны РФ до конца июня 2019 года. Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский на брифинге на выставке Aero India 2019.

"У нас есть контракт, до конца июня [планируем поставить]", - сказал он.

Транспортно-десантный Ми-38Т впервые поднялся в воздух в начале ноября 2018 года. Это военная версия среднего многоцелевого вертолета Ми-38, который занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, а также в качестве поисково-спасательной машины. Ми-38Т оснащается новыми двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным пилотажно-навигационным комплексом.

Контракт на поставку Минобороны двух Ми-38Т был заключен в 2017 году.

24.02.2019
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Индия
Россия
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