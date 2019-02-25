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25.02.2019
Военное обозрение

Здание Пентагона обозначили как одну из целей "Цирконов"

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Нашла своё продолжение тема гиперзвуковых ракет "Циркон", озвученная президентом России в ходе своего послания Федеральному Собранию. Владимир Путин в ходе этого послания отметил, что пришло время открыто заявить о наличии у России ещё одного новейшего вооружения. Речь шла именно о ракетах "Циркон".

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Сегодня тему продолжил телеканал "Россия-1". В программе "Вести недели" были указаны (обозначены) возможные цели для российских "Цирконов". Речь идёт о выборе целей в качестве ответа на угрозу в адрес России.

На восточном побережье США такой целью является главное здание американского министерства обороны, командный центр Комитета начальников штабов (аналог Генштаба) в Форт-Ритчи, пункт управления войсками в Кэмп-Дэвиде. На западном побережье США целями названы пункт управления ядерными силами Соединённых Штатов в Джим-Крике, а также центр управления СНС (стратегическими наступательными силами).

В программе напомнили, что "Цирконы" имеют скорость примерно в 11 тыс. км в час. Россия, как отмечено, может оснастить свои субмарины таким образом, чтобы на них было по 40 ракет "Циркон".

"Вести недели" сообщают о том, что подлодки достаточно подвести на расстояние, которое будет чуть больше исключительной экономической зоны США. Эта зона составляет 200 миль (370 км). Субмарины можно подвести на расстояние, например, 400 км от американских берегов. Эту дистанцию "Циркон" преодолеет примерно за 2 минуты.

24.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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