Переговоры Путина и Нетаньяху запланированы на 27 февраля в Москве, подтвердил Песков

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - В Кремле подтвердили, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху планируются на 27 февраля в Москве.

"Да. Переговоры планируются", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли в качестве новой даты встречи руководителей России и Израиля определено 27 февраля.

Ранее о намерении приехать в этот день в Москву заявил сам Б.Нетяньяху.

Ожидалось, что премьер Израиля посетит Москву 21 февраля. Однако Б.Нетаньяху отложил свой визит в РФ.

Как пояснил ранее журналистам спецпредставитель президента России по ближневосточному урегулированию, замглавы МИД Михаил Богданов, перенос визита был связан с подготовкой к выборам.

"Нам сообщили, что (...) премьер в эти дни должен находиться в стране, чтобы решить вопросы, связанные с выборами", - сказал российский дипломат.

В минувший четверг В.Путин и Б.Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили продолжение контактов.