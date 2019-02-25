Переговоры Путина и Нетаньяху запланированы на 27 февраля в Москве, подтвердил Песков
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - В Кремле подтвердили, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху планируются на 27 февраля в Москве.
"Да. Переговоры планируются", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли в качестве новой даты встречи руководителей России и Израиля определено 27 февраля.
Ранее о намерении приехать в этот день в Москву заявил сам Б.Нетяньяху.
Ожидалось, что премьер Израиля посетит Москву 21 февраля. Однако Б.Нетаньяху отложил свой визит в РФ.
Как пояснил ранее журналистам спецпредставитель президента России по ближневосточному урегулированию, замглавы МИД Михаил Богданов, перенос визита был связан с подготовкой к выборам.
"Нам сообщили, что (...) премьер в эти дни должен находиться в стране, чтобы решить вопросы, связанные с выборами", - сказал российский дипломат.
В минувший четверг В.Путин и Б.Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили продолжение контактов.
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