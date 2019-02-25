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25.02.2019
РИА Новости

ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ

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Ракетный корабль производит стрельбу из ракетного комплекса
Ракетный корабль производит стрельбу из ракетного комплекса.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев — РИА Новости. Телеканал "Россия-1" (входит в ВГТРК) в программе "Вести недели" назвал возможные цели для ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для России.

Среди таких целей на Восточном побережье Соединенных Штатов — здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления Вооруженными силами и Комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид — правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) — пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов. В числе целей на Западном побережье Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами, а также Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.

"Если мы, ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" — по 40 штук на каждой субмарине, то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин. <...> Наши лодки — за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль. Двести миль — это 370 километров. Ставим спокойно на расстоянии в 400 километров от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, еще 400. Итого 800. "Циркон" летит со скоростью 11 тысяч километров в час. Если так, то на покрытие 800 километров "Циркон" затратит чуть меньше пяти минут. Задачка для школьника третьего класса. Вот оно, подлетное время", — сообщается в эфире "Вестей недели".

Как заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов и дальность полета более тысячи километров. Ею вооружат надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.

Если возникнет угроза для России, "Цирконы" нанесут удар по американским центрам принятия решений, откуда управляют системами ПРО в Европе. Как известно, в их пусковых установках могут находиться ракеты малой и средней дальности, предназначенные для удара по России.

Вашингтон уже разместил в Румынии установки Mk41, аналогичные системы развертываются в Польше. Они приспособлены для запуска крылатых ракет "Томагавк".

По словам контр-адмирала в отставке и Героя России Всеволода Хмырова, каждый российский корабль способен выпустить сразу около 40 ракет "Циркон" по американским центрам управления. Он подчеркнул, что носитель с ракетами, расположенный на удалении 500 километров от береговой черты, сможет за пять минут поразить объекты в прибрежной полосе на глубине не менее 500 километров. При этом система ПРО успеет только засечь ракеты, но не поразит их, подытожил Хмыров.

24.02.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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