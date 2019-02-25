Медведев отметил большой вклад руководителя НПО "Алмаз" в разработку и производство современных радиолокационных средств ПВО

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил руководителя НПО "Алмаз" Геннадия Бендерского с 60-летием.

"Вы многое сделали для укрепления обороноспособности нашей страны. Долгие годы Ваша жизнь связана с Лианозовским электромеханическим заводом, где Вы прошли большой профессиональный путь от инженера до генерального директора. Внесли неоценимый вклад в разработку и внедрение в производство современных радиолокационных средств ПВО, а также систем и комплексов управления воздушным движением, которые не имеют аналогов в мире", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Премьер подчеркнул, что под руководством Г.Бендерского научно-производственное объединение "Алмаз" "сохраняет и приумножает свои традиции, успешно внедряет в производство инновационные технологии, создаёт уникальные системы воздушно-космической обороны для Вооружённых Сил России".

Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина - системообразующее предприятие оборонно-промышленного комплекса России, занимающееся разработкой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО). Данное предприятие входит в состав ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"".