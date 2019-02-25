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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Военные полицейские при патрулировании близ сирийского Манбиджа координируют свои действия с Турцией и курдами - генерал Ивановский

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Сотрудники российской военной полиции на наблюдательном посту ООН на линии разграничения Сирии и Израиля на Голанских высотах, август 2018 года
Сотрудники российской военной полиции на наблюдательном посту ООН на линии разграничения Сирии и Израиля на Голанских высотах, август 2018 года.
Источник изображения: © Андрей Грязнов/ТАСС

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные, патрулирующие в районе Манбиджа на востоке сирийской провинции Алеппо, координируют свои действия с другими антитеррористическими силами, представленными в регионе, сообщил "Интерфаксу" начальник Главного управления военной полиции Минобороны генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

"У наших военнослужащих военной полиции налажено взаимодействие с тремя сторонами: непосредственное - с турецкими военными и курдами, опосредствованное через курдов - с американскими военными, которые пока остаются там", - уточнил он.

Он отметил, что "самое тесное взаимодействие" налажено с курдами из "Сирийских демократических сил" (СДС).

Российская военная полиция вошла в район Манбиджа 8 января с целью не допустить столкновений между турецкими военными и протурецкими формированиями - с одной стороны, и курдскими отрядами - с другой, после ожидаемого вывода из региона американских военных.

5 февраля стало известно, что российские военные полицейские расширили зону патрулирования в районе сирийского Манбиджа на город Таль-Рифаат. Патрулирование осуществляется на бронемашинах "Тигр". Ряд зарубежных СМИ опубликовал видеоряд церемонии развода групп российских военных полицейских на патрулирование.

14 февраля зона патрулирования была расширена на населенный пункт Авшария.

В настоящее время формирования СДС при поддержке международной коалиции во главе США ведут бои за населенный пункт Багуз - последний оплот "Исламского государства" (запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее В.Ивановский сообщил журналистам, что военнослужащие военной полиции Минобороны РФ выполняют задачи в Сирии со дня создания на ее территории российской группировки.

"К настоящему времени около 60% военнослужащих военной полиции выполняли специальные задачи в Сирии", - сказал он.

По его словам, подразделения военной полиции поддерживают порядок в районе Голанских высот вдоль линии "Браво", патрулируют территорию в районе города Манбидж.

"Одной из основных задач является обеспечение гуманитарных акций, в том числе безопасности передвижения гуманитарных конвоев ООН", - отметил генерал.

"В Сирии военные полицейские приобрели бесценный боевой опыт, который сейчас включен в систему подготовки как территориальных органов военной полиции, так и войсковых подразделений, созданных с 1 декабря прошлого года", - подчеркнул В.Ивановский.

24.02.2019
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