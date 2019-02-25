Безопасность в Европе возможна только в союзе с РФ - в ФРГ начали понимать

Странно, но многие в мире до сих пор думают, что однополярный мир возможен. Или считают, что в случае ядерного конфликта кто-то на Земле способен выжить. Вот наконец-то и в Европе начинают понимать, что размещение ядерного оружия на её территории опасно, прежде всего, для самой Европы.

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Так, на днях депутат немецкого парламента Юрген Триттин высказался о том, что очередная гонка вооружений практически запущена, но избежать её всё ещё можно, наладив добрососедские отношения с Россией. При этом, добавил немецкий парламентарий, Европа неправильно трактует геополитические и военные угрозы современности, связывая их исключительно с Москвой.

Со слов Триттина, обвинять во всем Кремль, как это делает тот же глава МИД ФРГ Хайко Маас, бессмысленно и контрпродуктивно. С другой стороны, постоянно наращивать военный бюджет, как предложила канцлер Германии на Мюнхенской конференции по безопасности, тоже не приближает страну к миру и процветанию.

По оценкам политика из Бундестага, именно США – основная угроза военного равновесия в мире. Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном, Парижского соглашения по климату и разорвал культурные договоренности с ЮНЕСКО. Опять же именно Белый дом выступил с инициативой о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подталкивая мир к ядерной бездне.

Юрген Триттин приписывает президентской манере управления Дональда Трампа "хаотичную деструктивность", а Пенса и Болтона немец обвиняет в "оголтелой неоконсервативной агрессивности". Вместе эти американские мужи представляют из себя "гремучую смесь", которая и является главной угрозой безопасности Европы.

Вот почему, по мнению Триттина, Европе нужно найти свой вариант решения проблем: прежде всего Брюсселю нужны взаимопонимание и конструктивные партнерские отношения с Москвой. Вдобавок Европе необходимо отказать заокеанскому Большому брату в размещении систем противоракетной обороны на европейской земле.

"Безопасность в Европе возможна только с Россией. Североатлантический альянс должен не только предложить убрать тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО", — констатировал депутат Бундестага.