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25.02.2019
Известия.ru

В Минобороны объяснили появление военного самолета США над Россией

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

На период с 18 по 23 февраля был запланирован полет над территорией России американского Boeing OC-135B с вылетом из аэродрома "Новый" в Хабаровске, сообщает 23 февраля "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"В период с 18 по 23 февраля в рамках реализации международного договора по открытому небу миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск ("Новый")", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в рамках договоренностей, во время полета на борту Boeing OC-135B предусмотрено нахождение российских специалистов, которые должны строго следить за параметрами полета и применением аппаратуры наблюдения.

Ранее стало известно, что Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 был замечен над Читой 22 февраля.

Договор по открытому небу — многосторонний международный документ, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки. В соответствии с ним каждая из 34 стран-участников получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.

Самыми большими квотами в рамках договора обладают США, Россия и Белоруссия. Они могут совершать ежегодно по сорок два полета над территорией остальных стран-участников.

В августе прошлого года стало известно, что США фактически заморозили этот договор, ограничив наблюдательные полеты над своей территорией.

 

23.02.2019
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Страны
Белоруссия
Россия
США
Финляндия
Продукция
KC-135
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
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