В будущее - с Россией: в Германии озаботились безопасностью

В Германии заявили об отсутствии безопасности в Европе без России

Безопасность в Европе существует только с Россией - об этом на Мюнхенской конференции заявил немецкий политик Юрген Триттин. В Москве похвалили такую позицию, но заметили, что Европа на сегодняшний день несамостоятельна, поскольку находится под протекторатом США. Ранее президент России Владимир Путин также попенял Европе на потерю суверенитета.

В Германии призвали Европу строить общее пространство безопасности вместе с Россией - об этом на Мюнхенской конференции заявил немецкий политик Юрген Триттин.

"Настало время европейской инициативы по разоружению. В конце концов, безопасность в Европе существует только с Россией. НАТО должен предложить вывести свое тактическое ядерное оружие из Европы, а также отказаться от противоракетной обороны США, если Россия также готова к разоруженческим шагам по "Искандерам" и крылатым ракетам", - написал Триттин в авторской колонке для издания Frankfurter Rundschau.

По его словам, это были бы взаимовыгодные шаги: Европа уменьшает свою ядерную угрозу, Москва - экономическую, поскольку массовые инвестиции в новое ядерное оружие были бы внутриполитическим риском для президента России Владимира Путина.

Реагируя на данные заявления, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заметил, что Европа на сегодняшний день несамостоятельна, поскольку находится под протекторатом США. Парламентарий обратил внимание, что Вашингтон открыто угрожает военной интервенцией тем странам, у которых прочные отношения с Москвой.

"Понятно, что Европа сегодня является заложницей американцев, в том числе и в вопросах реализации своих амбиций. США замахиваются на мировое господство, они всячески это демонстрируют. Американцы не приемлют никакого суверенитета. И все, что происходит в мире без их согласия, считается неправильным, и должно быть пресечено", - рассуждает сенатор.

Он указал на то, что в будущем Вашингтон будет вынужден сесть за стол переговоров с Москвой, передает ФАН.

"Основное противостояние, которое сегодня существует - это Россия и Соединенные Штаты.

Немецкий депутат достаточно хорошо оценивает и геополитическую, и геостратегическую ситуацию в мире, и понимает, что сделать европейский континент по-настоящему безопасным можно только с Россией. С Россией нельзя соревноваться, с ней можно только договариваться. И рано или поздно этой поймут и американцы, и европейцы. Другого выхода нет", - констатировал член верхней палаты парламента.

Неделей ранее Владимир Путин объяснил журналистам позицию европейских стран по отношению к американским ракетам на их территории. По мнению российского лидера, они просто не решаются препятствовать Вашингтону.

"Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают, - заявил президент. - Где их суверенитет?".

Российский лидер также подчеркнул, что на данный момент Европейский парламент взял под свой контроль намного больше действий всех стран Евросоюза, чем это когда-либо делал Верховный Совет СССР. При этом, наднациональные органы контролируют исполнение принятых решений в обязательном порядке, тем самым создав определенную взаимозависимость.

"Но видимо, они считают, что в конечном итоге генерально они заинтересованы в такой организации [НАТО], в которую они вложили часть своего суверенитета", - высказал предположение глава РФ.

Часть своего суверенитета сознательно пришлось отдать и России, так как такое взаимодействие помогает обеспечить больший уровень конкурентоспособности, передает НСН.

"Полностью независимых государств в мире просто не существует", - подчеркнул Путин.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров указал, что диалог Москвы и Запада вполне имел все шансы на успех, уверен российский министр.

"После окончания холодной войны эти благородные замыслы имели все шансы на успешную реализацию. Но, к сожалению, так и остались благими намерениями. Выбор был сделан в пользу "натоцентричности" и логики "ведущий-ведомы", - сказал дипломат.

Также он привел в пример нелегитимные бомбардировки Югославии, поддержку вооруженного путча в Киеве, расширение НАТО и размещение ПРО США в Европе, отказ Евросоюза принять уже согласованное Москвой и Брюсселем решение о взаимном отказе от визового режима, дискриминацию российских депутатов в ПАСЕ.

В поисках новой площадки для диалога глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поднимет вопрос усиления контроля над вооружениями в апреле в Совете безопасности ООН.

"Кризис Договора о РСМД показывает, что мы должны более глобально относиться к ядерному вооружению и контролю над вооружениями, чем когда бы то ни было. Германия даст толчок этому в апреле, когда мы примем председательство в СБ ООН. Мы должны сообща позаботиться о том, чтобы технологическое развитие новых систем вооружения не составляло угрозы для нашей архитектуры безопасности", - сказал дипломат.

Рафаэль Фахрутдинов