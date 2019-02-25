Вместе против России: Польша строит военные планы с США

Дуда заявил об увеличении военного присутствия США в Польше

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на увеличение военного присутствия США на своей территории и сообщил, что ожидает ответа по этому вопросу от Вашингтона. Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию пообещал, что Москва ответит на размещение в Польше американских ракет, нарушающих ДРСМД.

Польша надеется на увеличение военного присутствия США на своей территории и ожидает ответа по этому вопросу от Вашингтона, приводят слова польского президента Анджея Дуды украинские СМИ.

"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине.

В настоящее время на территории Польши находится около 4,5 тыс. американских военных. Чуть ранее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Польши Яцек Чапутович не исключил возможности размещения американских ракет на территории страны, передает НСН.

В начале нынешнего месяца вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс встретился с Анджеем Дудой и уведомил своего собеседника, что "нет большей угрозы для Польши, чем спектр агрессии со стороны восточного соседа".

Реагируя на происходящее, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию указал, что размещение американских ракет и систем противоракетной обороны в Польше нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов", - пояснил в этой связи российский лидер.

Впрочем, официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон опроверг сообщения о расширении присутствия американских военных в Польше по просьбе Варшавы.

"Любые спекуляции по теме увеличения численности войск или [достижения] соглашений по данному вопросу ничем не обоснованы. Мы продолжаем переговоры с нашими польскими союзниками, никаких соглашений достигнуто не было. Мы продолжаем переговоры, и их итоги будут оглашены в нужное время", - указывалось в сообщении Пахона.

Информацию о "неоспоримом" расширении американского военного присутствия в Польше ранее распространила газета Financial Times со ссылкой на американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.

"Министерство обороны США рассматривает [вооруженные силы в XXI веке], прежде всего, как более мобильные, с большими [возможностями] ротации. Но с точки зрения присутствия - и это неоспоримо - [в Польше будет] большее количество американских войск", - рассказала дипломат.

По ее мнению, в результате таких действий поляки получат большую часть того, что хотят. Она отметила, что численность американских военнослужащих в стране, вероятно, превысит сотню или даже несколько сотен. Глава дипмиссии сообщила, что американская сторона обратилась к другим государствам с просьбой разделить бремя военных расходов, подняв их до 2% ВВП.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не остался в стороне - он заявил, что Польше не стоит ждать каких-либо угроз с белорусской стороны. При этом, если поляки начнут бряцать оружием, Минск не будет спокойно на это смотреть, предупредил глава государства.

"Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении", - сказал белорусский лидер, назначая нового посла в Польше Владимира Чушева.

Ранее Польша закупила у США 20 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS за $414 млн. Эта система использует управляемые боеприпасы GMLRS-У/AW и ATACMS c дальностью до 300 километров.

В начале февраля Варшава выступила за размещение американского ядерного вооружения в Европе - об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"В наших европейских интересах, чтобы американские войска и ядерные ракеты были размещены на континенте", - заявил глава польского внешнеполитического ведомства в интервью Spiegel.

Он не исключил, что однажды ядерные ракеты НАТО также могут оказаться в Польше.

"Мы вообще этого не желаем. Но все зависит от того, как Россия будет вести себя в будущем - продолжит ли она свою агрессивную политику в сфере вооружений. Россия понимает только язык силы", - указал дипломат.

Генерал-полковник армии США Бен Ходжес заявил, что географическое положение Польши имеет решающее значение для "сдерживания" России.

По его словам, строительство транспортного узла между Варшавой и Лодзью обеспечит безопасность в этом регионе.

Он также добавил, что это позволит улучшить маневренность войск НАТО в случае возможного конфликта с Россией. Военный подчеркнул, что эффективность стратегии сдерживания, в частности зависит от интеграции армии Польши под командованием НАТО.

В прошлом году Анджей Дуда подтвердил намерение Варшавы заплатить за размещение на территории страны американской военной базы $2 млрд. Польский лидер выступил с таким заявлением в эфире польского телевидения после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Мы уже давно заявили, что намерены подготовиться, взять на себя финансовые обязательства по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские солдаты", - сказал Дуда.

Он уточнил, что Польша готова заплатить за сооружение базы и инфраструктуры, а прочие расходы Варшава рассчитывает возложить на США. База будет называться Fort Trump.

Член комитета по международным делам Антон Морозов в этой связи указал, что Дуда "руководствуется интересами не своих граждан, а заокеанских партнеров". Депутат подчеркнул, что в случае размещения военной базы или каких-либо пусковых установок, нацеленных в сторону России, Москва не станет молчать и будет готовить ответ на такие действия.

"Россия будет вынуждена принять ответные меры и внесет дислокацию этих пусковых установок в число возможных целей", - приводит ФАН слова парламентария.

Рафаэль Фахрутдинов